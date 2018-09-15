Sen, ben, hepimiz... Temiz bir dünya için...

15 Eylül Dünya Çöp Toplama gününde vatandaşları temizliğe dÂvet eden çevre dernekleri ‘bu işi hep birlikte yaparsak başarırız’ diyerek çağrıda bulundu.

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde vatandaşları temizliğe dâvet eden çevre dernekleri ‘bu işi hep birlikte yaparsak başarırız’ diyerek çağrıda bulundu. Geçen yaz aylarında hafızalardan silinmeyen çevre kirliliği manzaralarının devamı halinde gelecek nesillerin ‘temiz bir yeşil’ göremeyeceğini belirten yetkililer ‘gelin bu yanlıştan dönelim!’ dedi. Yaşasın temizlik diyenlerin ‘Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at’ sloganıyla tabiata akın edeceğini uman dernekler şunları dedi: “Temizlediğiniz alanların öncesini ve sonrasını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşırsanız neleri başardığımızı hep birlikte görmüş oluruz.”

Mesaj net: Kirletme

“Türkiye genelinde sokağımızı, mahallemizi, çevremizi, parkımızı ve sahillerimizi tertemiz yapacağız. O gün yaptıklarımızı fotoğraflayıp sosyal medyada yayınlayacağız” hedefini de ihtiva eden kampanya kısa sürede sosyal medya üzerinden büyük ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde şu çağrı yapıldı: “15 Eylül günü dilediğimiz bir saatte, o gün bulunduğumuz şehirde, tek başımıza veya eşimiz, dostumuz, komşumuz, hatta hiç tanımadığınız insanlarla birlikte çöp topluyoruz. Hedefimiz farkındalık oluşturmak. Bu yüzden o günü fotoğraflamanız ve sosyal medyanızda paylaşmanız çok önemli. Mesajımız net, ‘Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at’. Yaşasın temizlik. Hadi yapalım!”

‘Mücadeleye devam edelim’

Çöp toplama faaliyetlerine katılacağını belirten Şeyma Budakçı da şunları söyledi: “İnsanın yaşadığı yere, dünyasına verdiği zararı aynı dünyayı paylaştığı diğer hiçbir canlı vermiyor. Doğru yaşamayı öğrendiğimizde, kurallara uyup yaşam yerimize ve bunun neticesinde kendimize değer verdiğimizde böyle bir güne ihtiyaç dahi kalmayacağını düşünüyorum. Yine de o gün gelene dek temiz, yaşanılabilir bir çevre için bu mücadeleyi devam ettirmek hepimizin görevi. Önce çöplerimizi çöp toplama alanları dışına atmamak için gayret etmeliyiz. Sonrası için elimizden gelen farkındalık oluşturarak bu durumun önemini kavrayamayanlara örnek olmak.”

Dünyanın çöp kahramanları

Dünyanın birçok ülkesi de benzer kampanyalara imza atıyor. Bu kampanyaları düzenleyenler ise “Trash Hero (Çöp Kahramanları)” sivil hareket. “Çöp kahramanları” olarak kendilerini adlandıran ve dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren bağımsız gruplar, 15 Eylül’de çevrelerini, sahillerini temizliyor, çocuklara ve yetişkinlere eğitimler vererek sürdürülebilir atık yönetimi bilinci kazandırıyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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