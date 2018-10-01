Siber saldırganlar yaz dinlemedi!

TrendLabs, düzenli olarak gerçekleştirdiği global siber saldırı raporunda; Dünya genelinde Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayan saldırıların tekrar arttığını gösterdi.

Tespit edilen tehditlerin sayısı 4 milyar sınırına yaklaştı. Temmuz ayında engellenen 4 milyara yakın saldırının yüzde 86’sını e-mail yoluyla gerçekleştirilen saldırıların oluşturduğunu belirten Trend Micro Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Orta Doğu’da e-mail yoluyla gerçekleştirilen saldırıların en çok tespit edildiği ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Gültekin “Sadece Türkiye’de tespit edilen saldırıların sayısı tüm Orta Doğu’da gerçekleştirenlerin 2 katına yakın. Özellikle .XLS ekli e-postalarla yapılan saldırıların sayısında artış gözükürken .DOCX ve .EXE uzantılı dosyaları içeren e-posta saldırılarında da bir artış kaydedildi” dedi.

Gültekin konuyla ilgili “Smart Protection Network™ bulutta yer alan ve sürekli olarak güncellenen e-mail, web ve dosya bilinirliği veri tabanına sahip tehdit istihbarat alıcı ağı. Sahip olduğu 250’den fazla alıcı sayesinde her yıl 3 trilyondan fazla tehdidi sorguluyor. Böylece 65 milyardan fazla tehdidi engelleyen Smart Protection Network™ dünya genelinde 500 binden fazla kuruma hizmet ediyor” açıklamasında bulundu.

Her ay düşüyor

2018 boyunca her ay artan oranda tespit edilen zararlı web sitelerinin sayısında Temmuz ayında gözle görülür bir düşüş oldu. Mayıs ayında 125 milyonu aşan sayı, Temmuz’a gelindiğinde yüzde 34’lük düşüşle 83 milyon oldu. Ağırlıklı olarak ABD, Fransa ve Çin’de host edilen bu sitelerin ziyaretçileri ise yine ABD başta olmak üzere Japonya ve Tayvan’dan. Türkiye ise Orta Doğu’da yine ilk sırada yer alırken Avrupa’da da Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 4. sırada.

WannaCry yazılımların kaynağı Asya!

Milyonlarca insanı etkileyen ve 2018’de de en çok zarar veren yazılım ailesi olan WannaCry, hızını kesmedi. WannaCry birinciliğini korurken, Temmuz ayında 22 yeni zararlı yazılım ailesi daha belirlendi. Bir önceki aya göre zararlı yazılım ailelerinin sayısında yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti. Bu zararlı yazılımların yüzde 40’tan fazlası ise Asya kaynaklı. Bu yazılımların saldırıları ise Orta Doğu’da ağırlıklı olarak Türkiye’ye karşı gerçekleşti. Türkiye, maruz kaldığı saldırı sayısı bakımından dünyada ABD, Brezilya, Hindistan, Vietnam ve Meksika’nın ardından 6. sırada geliyor.

Akıllı evler siber saldırganların yeni hedefi

Gültekin, özellikle son dönemde akıllı evlerin yaygınlaşmasıyla siber saldırganların hedeflerini değiştirdiklerini belirtiyor. Trend Micro Smart Home Network’ün (Akıllı Ev Ağı - SHN) siber saldırılara karşı koruyan ve bir ev ağındaki birbiriyle bağlı tüm cihazların ağ erişim yönetimini sağlayan bir güvenlik çözümü olduğunu belirten Gültekin, dünya genelinde 2 milyondan fazla ev ve önemli ev router satıcıları tarafından kullanıldığını vurguluyor. Ocak ayından bu yana her ay artan bir grafik gösteren saldırılar, özellikle Haziran’da 13 milyonun üstünde belirlenen saldırı ile zirve yaptı. Yapılan saldırıların yüzde 37’den fazlası, cihazların üretim aşamasında belirlenmiş şifrelerini elde ederek gerçekleştirilirken toplam saldırıların yüzde 30’a yakını da kripto para madenciliği amacı taşıyordu.