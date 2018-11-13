Şifre ve parmak izi ile işlem yapmak

Yeni kimlik duyurusundan bu yana 30 milyona yakın vatandaş e-Kimlik sahibi oldu ve her ay bu sayıya 1 milyon kişi daha ekleniyor.

Biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslar arası seviyede güvenliği sağlayan yeni kimlikler ile kamuda tasarruflar da arttırılabilecek.

Uluslar arası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde TÜBİTAK tarafından geliştirilen millî işletim sisteminin kullanıldığı yeni kimlik kartları, millî bir güvenliği de beraberinde getiriyor. “Çipli kimlik kartları sayesinde kişisel bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçildi. Kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale geldi.” diyen EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, hem kurumların hem de vatandaşların eski kimlikle yaşadıkları mağduriyetlerin tarih olacağını belirtti.

Kimlik sahteciliğine son

Eski nüfus cüzdanlarının basit bir matbaada taklit edilebilir olmasından dolayı vatandaşa pek çok mağduriyet yaşattığına dikkat çeken Usta; “Eski nüfus cüzdanlarıyla yapılan dolandırıcılıklar sonucunda vatandaş hiç bilmediği bir banka borcuyla karşı karşıya kalabiliyor hatta adına bir iş yeri kurulduğunu bile öğrenebiliyordu.

“Tüm güvenlik özellikleri uluslar arası standartlarda değerlendirilerek TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen Elektronik Kimlik Kartları, en ileri algoritmalar ve yöntemlerle korunuyor. Bu nedenle de taklit edilmesi mümkün değil. Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak. Nüfus cüzdanlarında açık bir şekilde okunabilen bilgilerin tamamı yeni kimliklerde çiplere saklanarak koruma altına alındı. e-devlet işlemleriyle de entegre edilen yeni kimlik kartları ile hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya Parmak İzi ile yapılabilecek.”

Kimlik doğrulama sistemi için cihazların seri üretimi başlıyor

“Şimdiye kadar 30 milyon civarında çipli kart dağıtıldı ve her ay bu sayıya 1 milyon daha ekleniyor. Vatandaş yeni e-Kimlik çağına hazır, sıra kurumlarda” diyen Usta, EGA’nın 12 yıllık e-imza ve mobil imza alanındaki bilgi birikimini e-Kimlik alanına taşıdıklarını duyurdu.