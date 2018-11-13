"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şifre ve parmak izi ile işlem yapmak

13 Kasım 2018, Salı 21:53
Yeni kimlik duyurusundan bu yana 30 milyona yakın vatandaş e-Kimlik sahibi oldu ve her ay bu sayıya 1 milyon kişi daha ekleniyor.

Biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslar arası seviyede güvenliği sağlayan yeni kimlikler ile kamuda tasarruflar da arttırılabilecek.  

Uluslar arası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde TÜBİTAK tarafından geliştirilen millî işletim sisteminin kullanıldığı yeni kimlik kartları, millî bir güvenliği de beraberinde getiriyor. “Çipli kimlik kartları sayesinde kişisel bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçildi. Kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale geldi.” diyen EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, hem kurumların hem de vatandaşların eski kimlikle yaşadıkları mağduriyetlerin tarih olacağını belirtti.

Kimlik sahteciliğine son

Eski nüfus cüzdanlarının basit bir matbaada taklit edilebilir olmasından dolayı vatandaşa pek çok mağduriyet yaşattığına dikkat çeken Usta; “Eski nüfus cüzdanlarıyla yapılan dolandırıcılıklar sonucunda vatandaş hiç bilmediği bir banka borcuyla karşı karşıya kalabiliyor hatta adına bir iş yeri kurulduğunu bile öğrenebiliyordu. 

“Tüm güvenlik özellikleri uluslar arası standartlarda değerlendirilerek TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen Elektronik Kimlik Kartları, en ileri algoritmalar ve yöntemlerle korunuyor. Bu nedenle de taklit edilmesi mümkün değil. Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak. Nüfus cüzdanlarında açık bir şekilde okunabilen bilgilerin tamamı yeni kimliklerde çiplere saklanarak koruma altına alındı. e-devlet işlemleriyle de entegre edilen yeni kimlik kartları ile hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya Parmak İzi ile yapılabilecek.”

Kimlik doğrulama sistemi için cihazların seri üretimi başlıyor

“Şimdiye kadar 30 milyon civarında çipli kart dağıtıldı ve her ay bu sayıya 1 milyon daha ekleniyor. Vatandaş yeni e-Kimlik çağına hazır, sıra kurumlarda” diyen Usta, EGA’nın 12 yıllık e-imza ve mobil imza alanındaki bilgi birikimini e-Kimlik alanına taşıdıklarını duyurdu.

Etiketler: kimlik
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Halk Ekmek’ten israfa son

    50 dolardan düşük

    KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

    Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

    İngiliz ve AB'li yetkililer yarın Brexit'i görüşecek

    'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

    BMGK, Gazze için toplanıyor

    Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

    BM'den Bangladeş'e: Arakanlı Müslümanları iade etmeyin

    Eski Makedonya başbakanından Macaristan'a iltica talebi

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Kuzey Irak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

    İnsanlar geçinemiyor

    Cihangir İslam: Türkiye yol ayrımında

    Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

    Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi
    Risale-i Nur'dan

    Cihan harbinden büyük hadise

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.