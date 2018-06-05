"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Sınır tanımayan siber suçların da bir sınırı var

05 Haziran 2018, Salı
Siber suçlular, online dünyayı kendi oyun alanları gibi kullanırken, internet suçları da ülkeler arasında sınır tanımıyor gibi görünüyor.

Ancak bu sınır tanımayan suçların da bir sınırı var. Pek çok siber suçlu, hâkim karşısına çıkıyor, üstelik de vatandaşı olmadıkları ülkelerde bile vakalar hapis ile sonuçlanıyor. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, küresel düzeyde gerçekleşen ve siber suçluların yargılanmasıyla sonuçlanan bazı dosyalara dikkat çekiyor.

Şirket Araştırmacısı Tomas Foltyn, bu yılın ilk çeyreğinde siber suçlulara yönelik global düzeyde meydana gelen tutuklama, iade ve gelişmeleri derledi. İlk tutuklama ve iade haberi İspanya’dan geldi. İspanya bu yılın Şubat ayında, spam lideri olduğu iddia edilen ve yıllardır en tehlikeli botnetleri kullanarak, bilinen en uzun süre boyunca çıkar sağlayan Rus vatandaşı Pyotr Levashov’u, arandığı ABD’ye gönderdi. Aynı dönemde Rusya’nın iade taleplerini geri çeviren İspanyol polisi, Levashov’u Nisan 2017’de tutuklamıştı.

ABD’li savcılar, Levashov’un Kelihos adında bir botnet yönettiğine ve 100 bin cihazın bundan etkilendiğini düşünüyorlar. Botnet, internet kullanıcılarına, aralarında parola çalan, fidye isteyen ve oltalamaya yönelik içeriğe sahip e-postaların yanı sıra sahte uyuşturucu reklamları, hızlı para kazanma planları, borsa tüyoları gibi yollarla sayısı açıklanmayan miktarda zararlı yazılım içeren mesajlar bulaştırdı. Yetkililer ayrıca Levashov’un birçok Rus siber suç forumunda önemli bir yere sahip olan ve çevrimiçi ortamda ‘Severa’ lakabıyla tanınan kişi olduğuna inanıyorlar.

Yıllardır ABD’li siber suç araştırmacılarının radarında olan Levashov, bundan 2 yıl önce, Kelihos’un ve dev bir spam tehdidinin habercisi denilebilecek “Storm” adındaki zararlı yazılımı yönetirken de suçlamalara maruz kalmıştı. ESET araştırmacıları, Storm/Kelihos botnet tehdidine dair bazı karakteristik özellikleri ortaya koyan bir makaleyi 2011 yılında paylaşmıştı.

İngiltere suçluyu yakaladı ama iadeye sıcak bakmadı

Şirketin verdiği bilgiye göre, bu yılın Şubat ayında ABD’den yetkililer, bilgisayar korsanı olduğunu ileri sürdükleri İngiliz aktivist Lauri Love’ın iadesi için girişimlerde bulundular. 2012 yılında Anonymous tarafından gerçekleştirilen ve ABD’de devlete ait onlarca web sitesine düzenlenen saldırıların baş aktörlerinden biri olduğu gerekçesiyle suçlanmaktaydı. Beş yıl süren yasal mücadele sonunda İngiliz Mahkemesi, Love’ın ABD’ye iade edilmesini reddetti. Love iade edilseydi, 99 yıl hapis cezasıyla yargılanacaktı. Love, Asperger rahatsızlığına sahip ve geçmişte ağır ruh sağlığı sorunları yaşamış. The Daily Telegraph Gazetesi‘ne göre, İngiltere’de yargılandığı takdirde en fazla 18 ay ceza alacak.

Şüpheli Linkedin ve Dropbox korsanı ABD’ye gönderildi

Bu Mart ayının sonlarında Rus vatandaşı Evgeny Nikulin, Çek Cumhuriyeti’nden ABD’ye iade edildi. San Francisco’da bir mahkemeye çıkan Nikulin, 2016 yılında Formspring, LinkedIn ve Dropbox sızıntılarında 100 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçirdiğine yönelik ithamlara karşı suçsuz olduğunu iddia etti. Toplam 30 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunan Nikulin, Ekim 2016’da Prag’da tutuklandıktan sonra ABD ile Rusya arasındaki bir başka yasal çekişmenin odağı haline geldi. Moskova farklı suçlamalarla Nikulin’in iadesini istedi. İadesinden önce konuşan Nikulin, kendisini politik piyon olarak tanımladı ve Rusya tarafından öne sürülen suçlamaları da reddetti.

Sona erdirilen dolandırıcılık çabaları

Bleeping Computer raporuna göre Ukrayna polisi, yazım hatalarına sahip domain adreslerinin kullanıldığı oldukça kârlı bir Bitcoin oltalama kampanyasının yürütüldüğü bazı sunucuları kapattı. Operasyonun ardındaki çete, Google AdWords servisini istismar ederek sanal para cinsinden yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde etti. Dolandırıcılar, yasal reklamlar satın alarak ilgili Google arama sonuçlarında görünecek kimlik avı sitelerinin linklerini yerleştirip kullanıcıları bu adreslere yönlendirmekteydi. Dikkatsiz kullanıcılar bu sayfalarda oturum açtıklarında kimlik bilgileri ve hesaplarındaki paralar ele geçiriliyordu. Bu olayla ilgili henüz bir tutuklama gerçekleşmedi.

Etiketler: siber suçlar, hacker, internet
Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak değerler çarçur edilemez

    Hastalık hastalığını psikoterapi ile yenin

    DP Genel Başkanı Uysal "Millet ittifakının şemsiyesi hukuk ve adalettir"

    Sınır tanımayan siber suçların da bir sınırı var

    Küçük dünyam: Ailem

    Ekonomi tıkandı

    Hür siyaset çöktü, bedeli ağır oldu

    OHAL’de bir can daha gitti

    Netenyahu'ya Almanya'da Filistin tepkisi

    Merkel "Filistin'de iki devletli çözümden yanayız"

    Hamaney: 'İran nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyecek'

    İnce "Ordu siyasete girmemeli"

    Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

    ''İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu''

    Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde neler konuşuldu

    Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

    Irak'lı aşiret sözcüsü: "ABD askerleri Sincar bölgesine konuşlandı"

    Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

    Şehitler duâlarla...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’de bir can daha gitti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olur?
    Faruk ÇAKIR

    Çin zulmüne kim itiraz edecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişim rüzgârı
    Genel

    Ortak değerler çarçur edilemez
    Genel

    Ekonomi tıkandı
    Orhan GÜLER

    “Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler boşalıyor!”
    Süleyman KÖSMENE

    Millet iradesinde önemli ölçüler
    Ahmet BATTAL

    Türk’ün Türk’ten başka dostu var mı yok mu?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman'ın mal varlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.