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Şirketler güvenliği gözardı ediyor

27 Ağustos 2018, Pazartesi 23:45
Trend Micro BT ve güvenlik karar vericilerinden oluşan, dünya genelinde bin 150 kişinin katılımı ile Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 52’si bir sızıntı sonucu karşılaşabilecekleri en büyük problemin müşterinin güvenini kaybetmek olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 42’si IoT stratejilerinde güvenliğin ikinci planda olduğunu itiraf ederken, tehditlerle daha çok karşılaşılmasına rağmen IoT’yi güvenlik riski olarak görenlerin oranı sadece ise yüzde 53. Birbirleriyle bağlantılı cihazların sayısı arttıkça, işletmeler de siber tehditlere karşı daha açık hale geliyor. Buna rağmen BT ve güvenlik karar vericilerinin yüzde 43’ü IoT projelerini uygularken güvenliği ikinci plana atıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü IoT ile bağlantılı siber güvenlik tehditlerinin, son 1 yılda daha da arttığını söylerken sadece yüzde 53’ü birbirleriyle bağlantılı cihazların kurumları için bir tehdit olduğunu düşündüğünü belirtiyor. 

Güvenlik, sorumluluk, itibar ve iş etkisi 

İşletmelere göre bir sızıntının en önde gelen sonuçları arasında yüzde 52 oranı ile müşteri güvenini kaybetmek ilk sırada geliyor. Yüzde 49 orasında ise para kaybı ikinci sırada yer alıyor. Dünyada GDPR’ın yürürlüğe girmesiyle pek çok işletme bunu gündeminin ilk sırasına alırken takip eden diğer sonuçlar göreceli olarak daha az endişe yaratıyor. İşletmelerin bir IoT sızıntısının etkisi olabileceğini düşündükleri konular şöyle sıralanıyor: 

• Müşterinin güveni (yüzde 52) 

• Para kaybı (yüzde 49) 

• Kişisel bilgilerin kaybı (yüzde 32) 

• Kanun koyucu tarafından cezalandırılmak (yüzde 31) 

• Veri güvenliği kurallarını ihlal etmek (yüzde 28)

Etiketler: şirket, siber güvenlik, bilişim
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