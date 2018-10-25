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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Siyah önlüklü robotçular

25 Ekim 2018, Perşembe 00:51
SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, “Eğitim 4.0: Siyah Önlüklü Çocuklar Şimdi Robot Yapıyorlar” konusunu 26. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nde anlatacak.

Sanayi 4.0, yarının değil bugünün gerçeği. Başlamış olması gereken adaptasyon süreci ise henüz çoğu kurum için bilinmezlerle dolu. Yapay zekâ, otonom araçlar, robot teknolojileri, büyük veri, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve niceleri insanlığın bugüne kadar şahit olmadığı büyük bir değişimin sonuçları. Sanayi 4.0’a geçişin anahtarı ise tabiî ki Eğitim 4.0 ve çalışan deneyimi. “Yapay zekânın bir program yükleme süresince öğreneceği işi, bir insana 20 senede öğretmek artık mantıklı bir seçenek değil” diyen online iş platformu SanalUzman’ın Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, Eğitim 4.0 dönüşümünün artık bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. 

SİYAH ÖNLÜKLÜ ÇOCUKLAR KİM?

“Eğitim 4.0’ın formülü nedir? İş dünyası ve çalışma modelleri bu yeni eğitim yaklaşımı ile nasıl şekillenecek?” Tüm bu sorulara cevaplar 1-2 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar’da PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından düzenlenecek 26. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nde aranacak. “Eğitim 4.0: Siyah Önlüklü Çocuklar Şimdi Robot Yapıyorlar” konulu oturumda Eğitim 4.0’ın işe bakışını ve çalışma modellerine nasıl yansıyacağını anlatacak online iş platformu SanalUzman’ın Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, “Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Mesleklerin Geleceği’ raporuna göre, beş yıl içinde 5 milyon işin otomasyonla birlikte yok olacağına dikkat çekiyor.

BUGÜNÜN İŞLERİ YARIN YOK

Bekiroğlu, “Şu anda anaokuluna giden çocukların üçte ikisinin bugün var olmayan işlerde çalışacağı öngörülüyor. Dolayısıyla eğitim sisteminde de önemli değişimler yaşanacak. Bilginin bize çok daha yakın ve erişilebilir olduğu bu dünyada yeteneğin bilginin önüne geçeceği aşikâr. Çalışma biçimlerinde ise freelance yani bağımsız sistemler yerini alacak” diyor. 

Etiketler: sanaluzman, bekiroğlu
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