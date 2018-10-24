Sosyal medyada Avrupa birincisiyiz

Türkiye, 2 saat 48 dakikalık süre ile sosyal medyada vakit geçirme açısından Avrupa birincisi oldu.

2018 yılında hangi ülkenin sosyal medyada ne kadar vakit harcadığına yönelik veriler açıklanırken, Türkiye’nin 2 saat 48 dakikalık süre ile Avrupa’nın birincisi olduğu görüldü. Ajans Press, ülkelerin sosyal medya kullanımı oranlarına bakan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in We Are Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa’nın birincisi olduğu görüldü. Dünya genelinde bakıldığında ise en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olarak kaydedildi. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya oldu. Türkiye bu istatistiklerle Avrupa’da liderliği göğüslerken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. Ülke oldu. Raporda dünya üzerinde 40 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında ise günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

Haber: Musa Aydın - İstanbul