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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir"

21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:28
Ordu'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bin liraya aldıkları 1988 model hurda aracı tamir ve bakım işleminden geçirerek üstü açık spor otomobile çevirdi.

Ordu'da Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde eski bir aracı günümüze uyarlama kararı aldı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dersi kapsamında öğrenciler, çalışmayan ve parçaları çürümüş 1988 model hurda araç temin etti.

Öğrenciler, öğretmenleri Murat Güney'in eğitmenliğinde aracın mekanik bakım, kaporta, lastik, boya gibi tamir ve bakım çalışmalarını yaptı.

Bin liraya alınan ve yaklaşık 3 bin 500 liralık masrafla üstü açık, tek kapılı spor otomobile dönüştürülen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkez Müdürü Turan Aksoy, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleklerini öğrenme adına önemli bir proje gerçekleştirildiğini söyledi.

Bin liraya alınan aracın motorunun öğrenciler tarafından sökülerek tamir edildiğini anlatan Aksoy, "Bu şekilde de motor kısmını öğrendiler. Sonrasında da komple aracı söktüler ve kestiler. Boyasıyla ilgili işlemleri, güçlendirmesini ve döşemesini yaptılar." dedi.

Araca ilgi olduğunu ve fiyat biçildiğini dile getiren Aksoy, "Bir vatandaş 40 bin lira fiyat vermiş ama bu ruhsatlı bir araç değil, proje aracı. O yüzden satılık değil." dedi.

Aksoy, çalışmanın, öğrenciler adına önemli bir deneyim olduğuna dikkati çekerek, "Öğrenciler belki de ilk defa hayatında bir araç kesti. Belki hayatında ilk defa bir motor indirdi, motor taktı. Belki öğrenci hiç zımpara atmıyordu, boya yapmıyordu. Zımpara attı. İşte boya öğrencisi boya yaptı. Tabii ki öğrencinin kendine güveni ve okula bağlılığı artıyor." ifadesini kullandı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney ise diğer öğretmenler ile sanayi ustalarından da fikirler aldıklarını ve tecrübelerinden faydalandıklarını belirterek, tam bir okul sanayi iş birliği içerisinde aracı bu hale getirdiklerini kaydetti.

Aracı görenlerin gözlerini alamadıklarını anlatan Güney, "Soruyorlar, 'Nerede yaptınız, ruhsatı var mı, nasıl kullanacaksınız?' diye. Güzel oldu, bizim de hoşumuza gitti." diye konuştu.

"Şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir"

Güney, 30 yaşındaki hurda aracı bin liraya aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha sonra buraya getirdiğimizde boyasıydı, kaportasıydı, değişik malzemeleri ve içini güçlendirdik. Yarış arabalarındaki şasi sistemi var. Yani şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir. Güzel profiller kullandık. Aşağı yukarı 3 bin 500 civarında da bir maliyetimiz oldu bizim, işçiliğe hiç para vermedik."

Güney, aracı, okulun demirbaşı olarak atölyede kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Berat Bilim de kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli geçti. Dışarıdan çok güzel tepkiler var." diye konuştu.

Önder Varol da hayallerini gerçekleştirme adına önemli bir proje içerisinde yer aldığını söyledi.

Bundan sonrası için güzel hayalleri olduğunu dile getiren Varol, "Türkiye kendi aracını üretmek istiyor. Ben de bu çalışmalarda yer almak isterim." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: ordu, hurd araç,
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