Sürücüsüz metro yerli yazılıma emanet

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 1998 yılında kurulan Faydam Teknoloji ve İnovasyon Şirketi, İstanbul Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki sürücüsüz metronun “anlık bilgiler ve kayıtlı hata, durum”, “yolcu bilgilendirme”, “anons”, “kamera”, “trenle sesli görüşme” gibi sistemlerinden saniyede toplanacak 16 bin datayı işleyip hattı yönetecek uzaktan kontrol ve gözleme yazılımını (SCADA) geliştirdi.

Hattın sürücüsüz olması dolayısıyla Hyundai-Rotem üretimi araç üzerindeki cihazlara veri gönderme ve veri alma, diğer sistemlerle haberleşme işlemlerini gerçekleştirecek yazılım, yurt dışındaki benzerlerine göre üçte bir maliyetle üretildi. Tüm raylı sistemlere entegre olabilen yerli ve milli yazılım sayesinde yolcular sürücüsüz Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seyahat edecek. AA

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.