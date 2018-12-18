"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Suya düşen cihazlardan veriler nasıl kurtarılır?

18 Aralık 2018, Salı 01:44
Sıvı teması sonrası zarar gören cihazlardan önemli verilerini kurtarmak isteyen kullanıcılar için anında doğru müdahale büyük önem taşıyor.

Oldukça hassas olan ve su damlalarından bile kolayca zarar görebilen hard disklere bozulma sonrası çok kısa sürede işlem yapılmadığı takdirde verilerin kurtarılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, cihazları sıvı teması ile hasar gören kullanıcıların yapmaması gereken davranışları belirterek doğru uygulamaları paylaşıyor.

Zaman Önemlidir

Hard diskin sudan zarar görmesi durumlarında zaman faktörü, maalesef kullanıcıların yanında olmuyor. Hard diski birkaç gün kendi halinde bırakmak bile verileri geri alma şansını oldukça düşürdüğünden dolayı veri kurtarma ihtimalinin yüksek tutulması için mümkün olduğunca hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Ayrıca tam bir müdahaleye başlamadan önce diskin cihazdan dikkatle çıkartılması da veri kurtarmada önemli bir faktör.

Diskin içini açmayın

Sıvı teması sonucu bozulmuş disklerle ilgili bir diğer önemli kural ise disklerin açılmaması gerektiği. Kullanıcıların özellikle disk kapağını kesinlikle diskten ayırmamış olması profesyonel veri kurtarma süreçlerinde kritik rol oynuyor. Aksi takdirde havayla temas eden disk plakaları, verilere erişmeyi engelliyor. Profesyonel veri kurtarma laboratuvarlarında, diskin daha fazla bozulmasını önleyecek özeliklere sahip cleanroom adı verilen tozdan arındırılmış odalar bulunuyor ve disklerin içi burada açılarak normal bir ortamın olumsuz etkileri ortadan kaldırıyor.

Diski kurutmayın

“Islanmış bir diski kurutmayın.” biraz çelişkili gözükse de, kullanıcıların kendi kendilerine diskleri kurutmamasının ardında iki önemli neden yatıyor. Birincisi, çamurlu veya köpüklü suya maruz kalmış bir diski yıkamak, saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalışmak, güneşin altında bırakmak gibi ısı içeren herhangi bir kurutma tekniği, hard disk plakasında hasar vererek veri kurtarmayı imkânsız kılabiliyor. İkincisi ise sel, bir bardak su ya da bir damla su hangisi olursa olsun ıslak bir hard diskin bilinçsizce kurutulması, iç bölüme sızmış sıvı kalıntılarının plakaların üzerinde kuruması halinde yüzeyin aşınmasına ve pürüzsüzlüğünün kaybolmasına sebep olabiliyor. Bu durum diski ilk baştaki ıslak halinden bile daha kötü bir hale sokarak veri kurtarma ihtimalini düşürüyor. Bu nedenle uzun süre sıvı temasına maruz kalmış disklerin aynı sıvıdan örnekleme alınarak, sıvı içinde veri kurtarma laboratuvarına ulaştırılması gerekiyor.

Ne yapmalısınız?

Hard disklerden veri kurtarmaya ihtiyaç duyan kullanıcıların disklerindeki sorunun tespit edilip çözülmesi için profesyonel yardım almalarının şart olduğunu belirten Günal, söz konusu disklerin bir kâğıt havluya sarılı bir şekilde, kapalı ve diskin hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisinde, en kısa sürede uzman ellere teslim edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Veri kurtarma sürecindeki adımların belirlenmesine yardımcı olması için cihaza temas eden sıvı örneğinin ayrıca gönderilmesi de büyük önem taşıyor.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretim azaldı işsizlik arttı

    Aynı kovandayız

    Oyun bağımlılığı kamburlaştırıyor

    Suya düşen cihazlardan veriler nasıl kurtarılır?

    Yeni Asya bayrağı Avustralya’da da dalgalanıyor

    Meşveret imanın bir özelliğidir

    Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

    Artık sabrımız kalmadı

    Muhalefet vicdanlara seslenmeli

    Çin, Uygur Türkleri'ne köle muamelesi yapıyor

    Fenerbahçe'den Ersun Yanal'la benzer başlangıç

    ABD'den 'Suriye'ye askeri sevkiyat' iddialarına yalanlama

    Diyarbakır'da terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu

    'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'

    Şırnak'ta 23 terör barınağı imha edildi

    'İsrail, uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ediyor'

    Edirne'de sahte hakim ve savcıya 36 yıl hapis

    Fitch Ratings'ten Türkiye'ye 'mali politika' uyarısı

    Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Genel

    Üretim azaldı işsizlik arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnternet bağımlılığı
    Genel

    Aynı kovandayız
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.