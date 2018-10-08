Teknoloji tutkunları Akınrobotics’te buluştu

Bilişim ve robotik teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla “Türkiye’nin Vizyonu“ olan Akınsoft tarafından kurulan dünyanın ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS, bir kez daha ülkemizin dört bir köşesinden gelen konuklarına kapılarını açtı.

Robotik teknolojiler alnında yaptığı çalışmalarla hem ülkemizde hem de uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiren AKINROBOTICS’in; eğitime destek kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine robotik teknolojileri anlatmak, onlara yüksek teknoloji konusunda farkındalık kazandırmak için düzenlediği teknik gezi organizasyonları devam ediyor.

Teknoloji meraklılarına kapılarını açan AKINROBOTICS, teknik gezi organizasyonlarının dördüncüsünü geçen Cumartesi günü gerçekleştirdi. Ülkemizin farklı şehir ve çeşitli eğitim kurumlarından yaklaşık 700 konuğun katıldığı organizasyonda, AKINROBOTICS bünyesinde görevli alanında uzman mühendisler tarafından teknoloji meraklılarına robot yapım süreci, yapay zekâ ve yüksek teknoloji hakkında bilgiler verildi. Organizasyona AKINSOFT – AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN da katıldı.

Arat teknoloji severlerle buluştu

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dr. Akın, ”Bugün bir kez daha burada teknoloji tutkunlarını buluşturuyoruz. Kullandığımız teknolojiyi onlarla paylaşıyor, bilgi transferi yapıyoruz. Geçmişten bugüne Ar-Ge süreçlerimizi inceleme ve hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiğimizi yerinde gözlemleme fırsatı bulabiliyorlar. Bizim bu programları düzenlemekle öncelikli hedefimiz, teknolojimizi ülkemizin bilim yuvaları olan eğitim kurumları ile paylaşmak ve onların ufkunu açarak neler yapılabildiğini göstermek” şeklinde konuştu. Yeni geliştirmekte oldukları robotlar AKINCI-4 ve 4 bacaklı ARAT’ın (arazi robotu) çok yakında tanıtımını gerçekleştirerek teknoloji severlerle buluşturacağız.” dedi. Ayrıca program kapsamında katılımcılara, AKINROBOTICS üretimi insansı robotlar tarafından müzik eşliğinde çeşitli gösteriler de sergilendi. Keyifli anların yaşandığı gösteriler sonrası robotlar, onları beğeniyle izleyen konuklar tarafından büyük alkış aldı.