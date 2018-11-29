Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

Günümüzde teknoloji hızla gelişirken,hangi ülkenin ne kadar teknolojik değişime hazır olduğu da belli oldu.

Böylelikle, Singapur’un 6,1 oranla teknolojik geleceğe en hazır ülke olduğu belirlendi. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, Singapur’un 6,1 oranla teknolojik geleceğe en hazır ülke olduğu belirlendi. Veriler, hangi ülkelerin teknolojik değişime hazır olduğuna yönelik olarak hazırlanırken, Singapur’dan sonra ekonomik olarak değişime en hazır ülkeler; Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak görüldü. Listede ise Malta’dan Azerbaycan’a kadar 25 ülke yer alırken Türkiye’nin bu listede yer almaması dikkat çekti. İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.