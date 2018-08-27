Tesla’ya rakip: Kalaşnikov

Rus silah üreticisi Kalaşnikov, elektrikli ‘supercar’ teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Rus silah üreticisi Kalaşnikov, elektrikli ‘supercar’ teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Kalaşnikov’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, teknolojinin temelinde, şirketin geliştirdiği birkaç orjinal sistemin yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık” dendi. Kalaşnikov Media sitesinde yer alan bilgiye göre, halihazırda CV-1 supercar fikri, Kombi IZh-21252 retro otomobil gövdesinde somutlaştırıldı. Otomobilin nominal gücü 220 kW, seyir mesafesi ise 350 km.

90 kW/h kapasiteli pil

Yeni teknolojinin temel üstünlüklerinden birinin, 2000A (3000A planlanıyor) akımına ulaşma fırsatını sağlayan modüler akü yönetim sistemi olduğu belirtiliyor. 90 kW/h kapasiteli pil, 50x50x100 santim boyutunda ve 50 kg ağırlığında olan ‘devrimci invertörü’ besleyerek 1,2 mW’ye kadar güce ulaşma fırsatını sağladığı ifade ediliyor. Kalaşnikov şirketi, aralarında sivil pazara yönelik UV-4’ün de bulunduğu birkaç elektrikli otomobil geliştirmişti. UV-4’ün gücü 50 kW’a, maksimum hızı ise 80 km/h’ye ulaşıyor.