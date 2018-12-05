teyit.org İBB’yle işbirliği yaptı

Haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org, Modyo TV ile iş birliğine gitti.

Buna göre, teyit.org’un içerikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan metro, metrobüs ve vapurlarda gösterilecek. T24’ün haberine göre, teyit.org, Modyo TV ile yaptığı iş birliğini şu ifadelerle duyurdu: “Kentteki metro, metrobüs ve vapur hatlarında yer alan ekranlardaki yayın akışının organizasyonunu Modyo TV yürütüyor. Her hafta teyit.org tarafından hazırlanan üç yeni içerik, hatlarda yer alan 7 bin 600 ayrı ekranda gösterilecek. Haftanın doğruları yanlışları, teyitlemeye dair kısa ipuçları ve yeni medya alanındaki araştırmalar İstanbul’daki yolcularla buluşacak. Bu iş birliği ile hem teyit.org’un daha çok kişiye doğrudan ulaşması hem de sahte habere dair farkındalığın arttırılması hedefleniyor.”

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