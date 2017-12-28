Tim Cook, Apple'dan 102 milyon dolar aldı

Apple CEO'su Tim Cook'un 2017 yılında Apple'dan elde ettiği kazanç 102 milyon dolara ulaştı.

Net kâr ve cirosunu artıran Apple'da CEO Tim Cook'un aldığı yıllık prim tutarı 2017 mali yılı için yüzde 74 arttı. 30 Eylül'de sona eren mali yılda 3,06 milyon dolar maaş, 9,33 milyon dolar teşvik primi alan Cook'un 89,2 milyon dolar tutarındaki ödül hisse senedi ile birlikte toplam kazancı 102 milyon dolara ulaştı. Cook'un 5 yardımcısı da 3,11'er milyon dolar prim aldılar ve maaş, hisse senedi ödülleri ile birlikte 2017 mali yılında 24,2 milyon dolar kazanç elde ettiler.

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