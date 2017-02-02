Toyota, hidrojen yakıt hücreli forklift kullanmaya başladı

Toyota'nın Motomachi Fabrikası'nda hidrojen yakıt hücreli forklift kullanılmaya başlandı.

Şirket açıklamasına göre, Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçlara geçişi hızlandıracak yeni bir adım daha attı. Geçen yıl sadece su buharı salan çevreci Mirai modelini tanıtan Toyota, Toyota City'de yer alan Motomachi Fabrikası'nda 2 adet yakıt hücreli forklifti kullanmaya başladı.

Yakıt hücreli forklift, elektrik üretmek için yalnızca hidrojeni kullanıyor. Karbondioksit veya çevreyi kirleten hiç bir zararlı salınımı olmayan forkliftler, fabrikadaki operasyonlar sırasında çevreci çözüm sunuyor. Yaklaşık 3 dakika içerisinde yakıt dolumu gerçekleştirilmesiyle pratik bir kullanım sağlayan forkliftler acil durumlarda güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

2050 Çevre Vizyonu çerçevesinde sıfır emisyona sahip fabrikalarla üretim yapmayı hedefleyen Toyota, fabrikalarındaki karbondiroksit emisyonlarını azaltmak için forkliftleri yakıt hücreli olanlarla değiştirme kararını da almış bulunuyor. 2017'de iki araçla başlayan uygulama 2018'de 20 araca, 2020'de ise 180 civarında araca ulaşacak.