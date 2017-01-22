"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

TÜBİTAK kabul etmedi, ABD'de altın madalya aldı

22 Ocak 2017, Pazar 21:59
ANTALYA'daki özel bir kolejde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe'nin kimya öğretmeni Gülay Demirci danışmanlığında, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi, ABD'de dünya çapında düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı.

İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'nda sunum yapan iki öğrenciyle öğretmenlerine plaket verildi. İki öğrenci, yengeç ve karides kabuklarını kullanarak yaptığı nanolif, yaraları yüzde 30'a kadar daha hızlı tedavi edebiliyor.

TED Antalya Koleji öğrencilerinden Mehmet Can Dursun ile İrfan Efe Boztepe TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasına katılmak için kimya öğretmenleri Gülay Demirci danışmanlığında bir proje hazırladı. Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapmayı öngören iki öğrencinin başvurusu TÜBİTAK tarafından reddedilince, iki öğrenci bu kez de ABD'de dünya çapında düzenlenen liseler arası yarışmaya başvurdu. 

Türkiye'de ilk dönemlerde pek ilgi görmeyen proje, ABD'de 54 ülke 2 bin 450 proje arasından dünya 1'incisi oldu. Öğrenciler altın madalya kazandı. İki öğrenci ile öğretmenleri, 20-22 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'na davet edilerek bir sunum yapmaları istendi. Öğrencilerle öğretmenlerine sunumun ardından Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ve Ege Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Damla Gökşen tarafından teşekkür plaketi verildi.

BİRÇOK KULLANIM ALANI

TED Antalya Koleji Kimya Öğretmeni Gülay Demirci, proje hakkında bilgi verdi. Demirci, "Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yaptık. Bu şekilde özellikle diyabet hastalarının geç iyileşen yaralarında, yanık yaralarında ve yatalak hastaların yaralarında kullanılabilecek. Biz bunu TÜBİTAK liselerarası proje yarışması için yapmıştık. Bizim bağlı olduğumuz TÜBİTAK'ın Konya bölgesine sunduk ve ret cevabı aldık. Bunun üzerine biz de ABD'deki dünya çapında olan liselerarası proje yarışmasına başvurduk. Oraya çağırıldığımızda çok mutlu olduk, alanımızda da altın madalya aldık. Türk Bayrağı'nı o sahnede dalgalandırmak çok gurur vericiydi. Birçok kullanım alanı yaratılabilir. Uzun süre iyileşmeyen yaralar mikrop kapabiliyor. Bu ürünün hızlı bir şekilde kanı durdurma özelliği de var. Kitosan'ın toz halinin Irak savaşı sırasında ABD askerleri tarafından kanın durdurulması için kullanıldığını biliyoruz. Bizim amacımız bu ürünü günlük yaşamda insanların kullanabileceği konuma getirmek. Çalışmalarımız devam ediyor, sanayicilerimiz de bize destek olmak istiyorlar. Biz bu ürünün üretime geçmesini istiyoruz ama henüz bir sanayici ile masaya oturmuş değiliz" dedi.

'FİYATI MAKUL' 

Projenin ortaya çıkması öncesinde çok fazla çalıştıklarını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun, "9. sınıfta karbonhidratlarda 'kitin' adlı maddeyi görmüştüm, onu araştırmaya başladım. Daha sonra Kitin'in Kitosan olan başka bir türevini gördüm, bunun da ABD askerleri tarafından yara iyileştirici olarak kullanıldığını fark ettim. Bu konu üzerine daha çok araştırma yaptım. Sonra öğretmenime danıştım, arkadaşımla ortak bir proje hayata geçirdik. Bu projenin herkese ulaşabilmesi ve ürün olarak piyasaya çıkabilmesini istiyoruz. Makul bir fiyatı var ve eğer yaygınlaşırsa ülkemize de yararlı olacaktır. Gelecekte genetik mühendisi veya doktor olmak istiyorum" diye konuştu. 

YARANIN ÜSTÜNE KOYMAK YETİYOR

Nanolifi yaranın üstüne koyduktan sonra kendiliğinden yok olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe, "Projeyle ilgili çok çalıştık. İlk dönemlerde Türkiye'de ilgi göremedik çok üzülmüştük. Sonra yurtdışından sonra gelen teklifle çok mutlu oldu. Hem ülkemizi de temsil etme fırsatı bulduk. Hem de hastalara yeni bir umut vermiş olduk. Projemiz yatalak ve diyabetik hastalara yönelik olduğu için halkımız adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki verilere göre bizim yaptığımız ürünün yaraları diğer ürünlere göre yüzde 30 daha hızlı iyileştirdiğini gördük. Aynı zamanda bunu vücudunuza koyduğunuzda geri çıkartmanıza gerek kalmıyor orada yok olup gidiyor. Yaranız da hava alıyor, yapay deriden daha pratik. Ben küçüklüğümden beri doktor olmak istiyorum, umarım bu hayalime ulaşırım" dedi.

DHA

Okunma Sayısı: 893
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

    Siz de yemekolik misiniz?

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    TÜBİTAK kabul etmedi, ABD'de altın madalya aldı

    AKP İstanbul binasına saldıran terörist ölü olarak ele geçirildi

    Anayasa anketi: Vatandaşın haberi yok

    Şehit cenazesinde protokol krizi

    CHP'den flaş karar!

    Bahçeli'den referandum açıklaması

    Emniyet ve AKP İl Başkanlığına saldıran terörist yakalandı

    13 milyon lira tazminat istemiyle dava açtı!

    ''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"

    Yoğun bakıma alınmıştı: İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede öldü

    Fırat Kalkanı'nın 152. gün bilançosu

    Kritik toplantıya doğru...

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama: ''Yanlış ve utanç verici''

    Bu da oldu: Yürekleri sızlatan olay Van'da yaşandı!

    Papua Yeni Gine 7,9'la sarsıldı!

    Trump’a en anlamlı tepki

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye için mesaj var
    Mehmet KARA

    Değişiklikte cevabı aranan sorular
    Faruk ÇAKIR

    Dünyadaki arayış
    Genel

    Siz de yemekolik misiniz?
    Genel

    Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kur’ân bizi siyâsetten men’etmiş
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır
    Ali FERŞADOĞLU

    İstidat lisanı ile isteyene istediği verilir
    Sebahattin YAŞAR

    Evlerin köşelerindeki pozitif enerji kaynakları
    Genel

    Dualar barış için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.