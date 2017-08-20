Türkiye’de 5G tartışması yaşanmayacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 4.5G ihalesi sırasında alınan kararlar sayesinde, dünyanın 5G tartışması olduğu halde Türkiye’de bunun yaşanmayacağını söyledi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 4,5G ihalesinde “teknoloji lisanslamak yerine spektrum ihalesi” yapıldığını belirterek, “Devrim niteliğindeki bu karar dolayısıyla bugün dünyada 5G ihalesi dolayısıyla yaşanan tartışmaların Türkiye’de yaşanmayacağını düşünüyorum.” dedi. Terzioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada 5G dolayısıyla birçok ülkede ihale tartışması yaşandığını anımsatarak, benzer tartışmaların Türkiye’de 4G ihale sürecinde gündeme geldiğini hatırlattı. Söz konusu tartışmalar dolayısıyla BTK tarafından sisteme doğru bir müdahale yapıldığını dile getiren Terzioğlu, bu müdahale dolayısıyla “teknoloji lisanslamak yerine spektrum ihalesi”nin yapıldığını bildirdi. AA

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