Türkiye’de ilk, dünyada ikinci oldu

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gül hasadı döneminde işçilerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak gül toplama robotu yaptılar.

Ankara'da bulunan Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gül hasadı döneminde işçilerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak gül toplama robotu yaptılar. Daha sonra robotlarını tarımda pek çok alanda kullanılmak üzere geliştirdiler. TÜBİTAK’tan destek aldılar ve üretime geçmek üzere çalışmalara başladılar. Robot hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Cahit Gürel, “Bu projedeki asıl amacımız seralardaki gül hasadını elle yapmak yerine otomatik sisteme dönüştürmekti. Burada projeyi yaparken de sadece üniversite olarak değil bir sera firması olan Mone Tarım A.Ş. ile birlikte TÜBİTAK desteğiyle bu projeyi yaptık. Şu andaki buradaki sistem bir ön prototip şeklinde. Diğer bizim daha büyük seralarda uygulamaya yönelik olarak hâlâ çalışmalarımız devam ediyor ve yakın zamanda projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci gül toplama robotu

Mevcut sistemde gül toplamanın insan emeğine dayalı olduğunu ve dolayısıyla maliyetin yükseldiğini söyleyen Cahit Gürel, “Normalde gül toplamak insan emeğine dayalı bir sistem. Çünkü kesme güllerde gül dalının uzunluğu önemli oluyor ve bitkinin bir sonraki sürgünde daha iyi verim verebilmesine bağlı olduğu için standart bir kesim yöntemi yok. Yani her gülün boyları farklı oluyor bu yüzden de insana bağlı bir sistem. Bu maliyeti düşürmek için de biz bu işi robotlu sisteme geçirmek istiyoruz. Yani Türkiye’de uygulaması yok. Türkiye’nin ilk gül toplama robotu diyebiliriz. Dünyada da ikinci örneği olarak adlandırabiliriz” diye konuştu. Gürel, ayrıca, bu sistemi farklı uygulamalara da dönüştürmenin mümkün olduğunu, tarımda pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.