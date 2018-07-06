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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye'de mobil abone sayısı 80 milyona yaklaştı

06 Temmuz 2018, Cuma 18:44
Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yılın ilk çeyreğindeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar lira oldu.

Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yılın ilk çeyreğindeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar liraya ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin bu yılın ilk çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kurumun Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüklerine ilişkin yaptığı anket ve istatistiki analiz çalışmalarının da ilk kez yer aldığı raporda, sektörün toplam büyüklüğü yaklaşık 120 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı yaklaşık 78,9 milyon oldu. Mobil penetrasyon oranı yüzde 97,7'ye ulaştı.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 429 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde numarasını taşıyan abone sayısı yaklaşık 2,8 milyon oldu.

Genişbant verilerine bakıldığında, 12,3 milyon sabit abone, 57,7 milyon mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 70 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı.

İnternet abone sayısı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 arttı. En yüksek artış yüzde 40,7 ile "Eve Kadar Fiber" abone sayısında ve yüzde 11,6 ile xDSL abone sayısında gerçekleşti.

Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 87,4 gigabayt oldu. Türkiye'de 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlanan 4.5G hizmeti aboneliğine, mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 66,8 milyon kişi geçti. Bazı vatandaşların cihaz veya SIM kartlarının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı mart sonu itibarıyla yaklaşık 33,9 milyon olarak hesaplandı.

 

AA

Etiketler: Türkiye, iletişim, haberleşme
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