Türkiye'deki bal ormanı sayısı 424'e çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile üretime verilen destek kapsamında, Türkiye'nin bal ormanı tesisi 424'e çıktı.

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