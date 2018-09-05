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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

05 Eylül 2018, Çarşamba 17:00
Türkiye'de kayıtlı insansız hava araçlarının (drone) sayısı 25 bine yaklaşırken, bu araçları kullananların sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı.

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçlarında (drone) kayıt sayısı 24 bin 866 olurken, bu araçları kullananların sayısı 31 bin 194 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasının ardından, 23 Şubat 2016 itibarıyla İHA'ların kaydı için başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı kayıt sistemine kaydedildi.

Azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar kapsam dışı

Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.

İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi

Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlükten İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi alırken, Türkiye'deki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Bugün itibarıyla Türkiye'de kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866'ya yükseldi, kullanıcı sayısı ise 31 bin 194'ü buldu.

Pilot sayısının, İHA sayından fazla olmasının sebebi ise bir aracı, firmalarda birden fazla kişinin kullanmasından kaynaklanıyor. İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı.

Bunların asgariye indirilmesi için herkesin kurallara uygun hareket etmesi, yasak yerlerde uçuş yapılmaması gerekiyor.

SHGM tarafından izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapanlara para cezası kesiliyor.

AA

Etiketler: drone, iha
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