Türkiye'nin en kapsamlı Bilim Merkezi Üsküdar'da açıldı

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Tübitak tarafından bilim ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek için kurulan Türkiye’nin en kapsamlı bilim ve planetaryum merkezi, Üsküdar Bilim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

Bakan Varank, aralarında özel yetenekli çocukların da olduğu çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi. Açılışta, gezegen ve yıldızların yapay görüntüsünün yansıtıldığı 14 metre çapındaki Türkiye’nin en büyük kubbesi de tanıtıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilim Merkezi tamamlandığında Finans, Otomotiv, Robotik, İletişim, Doğa Bilimleri, Enerji, Tıp Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Sergi Galerisinin de yer alacağı kompleks, alanında bu kapsamda bir ilk olup, gözde Bilim merkezlerinden biri olarak faaliyetini sürdürecektir’’ dedi.

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