Türkiye’nin yerli ilk veri şifreleme yazılımı: Eluvium

Ülkemizde geliştirilen ve ilk yerli veri şifreleme yazılımı olan Eluvium Beta yayınlandı.

Eluvium şifreleme yazılımı askeri standartlarda 256 bit şifreleme yaparak önemli verilerinize erişimi, üçüncü taraflar tarafından düzenlenmesini ve görüntülenmesini engelliyor. Veri hırsızlığının önüne geçmek için geliştirilen Eluvium ile artık tamamen yerli bir şifreleme yazılımımızın olması özellikle ülke siber güvenliği açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir uygulama.

Eluvium şifreleme yazılımı AES, Serpent, CAST6 ve Twofish gibi güvenilir şifreleme algoritmalarını kullanarak veri güvenliğini sağlayabiliyor. Ayrıca kombo şifreleme özelliğini kullanarak dosyalarınızın güvenliğini arttırabilirsiniz. Eluvium’un en güzel özelliklerinden birisi de herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan şifreleme yapabilme ve dosyaların güvenliğini sağlayabilmek. Eluvium‘un diğer özellikleri de yazılımın kendi içinde bulunan güncelleme eklentisiyle gelen güncellemeleri kolayca yükleyebiliyorsunuz ve sahip olduğu dosya koruma modülü de hırsızlık gibi durumlarda veri güvenliği için karşı önlem alabiliyorsunuz.

Disk Wipe özelliği size diskinizde silinmiş olan dosyaları geri kurtarma ve veri kurtarma işlemleri gibi durumların önüne geçme şansı veriyor.

Ayrıntılı bilgi için https://eluvium.info adresini ziyaret edebilirsiniz.