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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türkiye robot kurulumunda dünyada 20’nci oldu

15 Aralık 2018, Cumartesi 12:02
IFR Raporu’na göre Türkiye’de 2017’de 2050 yeni robot kurulumu yapıldı.

Robotik teknolojilere olan ilgi Türkiye’de yükselişini sürdürüyor. Robotik teknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Universal Robots, Türkiye’de yüzde 11’lik artışla 2017’de 2050 yeni robot kurulumu yapıldığını ve Türkiye’nin robot kurulumuyla dünya sıralamasında 20’inci olduğunu belirtiyor 

“Türkiye’de robot yoğunluğundaki en yüksek artış otomotiv sektöründe”

Oldukça genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin robot teknolojisinde her geçen gün umut vadeden bir konumu olduğunu belirten Universal Robots yetkilisi Kandan Özgür Gök, “Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) 2018 Raporu verilerine göre; Türkiye’deki robot kullanım yoğunluğuna bakıldığında, imalat sektöründe 10 bin işçiye 27 robot, otomotiv sektöründe 10 bin işçiye 194 robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 17 robot düşüyor. Bu oranın küresel ortalamasında ise 10 bin işçiye 85 robot karşılık geliyor. Raporda, robot yoğunluğundaki en yüksek artışın otomotiv sektöründe olduğu dikkat çekiyor. Otomotivin ardından gıda endüstrisi öne çıkıyor. Otomotiv sektöründeki bu artış, 2017 yılında yaklaşık 1,7 milyon otomobil ve ticari araç üreten Türkiye’nin, otomotiv sektöründeki en önemli üretim üslerinden biri olduğunu bir kez daha açıklıyor. Türkiye olarak rekabetçi bir yerli sanayi oluşturmak ve geliştirmek amacıyla son dönemde atılan güzel adımların, robot yoğunluğunun gelecek yıllarda daha da artmasına olumlu katkıda bulunacağı kanısındayım” dedi. 

 

Etiketler: Türkiye, robot, teknoloji
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