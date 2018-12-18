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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Türkiye robot kurulumunda dünyada 20’nci oldu

18 Aralık 2018, Salı 01:47
İnsanla iş birliğine dayalı kolaboratif robotları (cobot) ile 50’den fazla ülkede yüzde 60’lık pazar payıyla liderliğini sürdüren Universal Robots’un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, Türkiye’de robot teknolojisine dair yıl sonu değerlendirmeleri yapıyor.

Gök, IFR (Uluslararası Robot Federasyonu) 2018 Raporu verilerine dayanarak yaptığı değerlendirmede, yeni robot kurulumlarının yüzde 54’ünün taşıma uygulamaları, yüzde 28’inin kaynak, yüzde 39’nun otomotiv, yüzde 14’ünün metal, yüzde 14’ünün plastik ve kimya sektöründe gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye’de robot yoğunluğundaki en yüksek artış otomotiv sektöründe

Oldukça genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin robot teknolojisinde her geçen gün umut vadeden bir konumu olduğunu belirten Gök, “Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) 2018 Raporu verilerine göre; Türkiye’deki robot kullanım yoğunluğuna bakıldığında, imalat sektöründe 10 bin işçiye 27 robot, otomotiv sektöründe 10 bin işçiye 194 robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 17 robot düşüyor. Bu oranın küresel ortalamasında ise 10 bin işçiye 85 robot karşılık geliyor. Raporda, robot yoğunluğundaki en yüksek artışın otomotiv sektöründe olduğu dikkat çekiyor. Otomotivin ardından gıda endüstrisi öne çıkıyor. Otomotiv sektöründeki bu artış, 2017 yılında yaklaşık 1,7 milyon otomobil ve ticari araç üreten Türkiye’nin, otomotiv sektöründeki en önemli üretim üslerinden biri olduğunu bir kez daha açıklıyor. Türkiye olarak rekabetçi bir yerli sanayi oluşturmak ve geliştirmek amacıyla son dönemde atılan güzel adımların, robot yoğunluğunun gelecek yıllarda daha da artmasına olumlu katkıda bulunacağı kanısındayım” dedi.

2025’e kadar endüstriyel robot satışlarının yüzde 34’ü kolaboratif robotlar olacak

Robotik Endüstriler Birliği’ne (RIA) göre cobot’ların endüstriyel otomasyonun en hızlı büyüyen segmenti olduğunu ve 2025 yılına kadar tüm endüstriyel robot satışlarının yüzde 34’ünü karşılayacağını belirten Gök, kolaboratif robotlarda yüzde 60’lık pazar payıyla dünya liderliğine ve geliştirdiği ileri teknolojiye 2019’da da devam edeceğini ifade etti. Universal Robots Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, Meksika, Tayvan ve Türkiye’deki bölgesel ofisleriyle birlikte dünya çapında yaklaşık +400 partnerlik güçlü dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyor. Şimdiye kadar 27 bini aşkın cobot satışı yapan Universal Robots’un ürün ailesi taşıma, alma ve bırakma, montaj, yapıştırma, makine besleme, çapak alma ve polisaj, paketleme, paletleme, cıvata sıkma gibi birçok alanda kullanılıyor.

Etiketler: robot, teknoloji
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