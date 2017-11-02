Türksat 6A için tarih netleşti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) yapımına başlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Point Otel'de düzenlenen "Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu"nda, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok moderatörlüğünde Türksat 6A paneli düzenlendi. Ertok, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük projelerinden Türksat 6A'nın, milli imkanlarla geliştirildiğini belirterek, "Uydunun tasarımı ve üretiminin önemli bir bölümüyle testleri Türkiye'de gerçekleştirilecek." dedi. Projenin yabancı bir firmaya verilmesi halinde fırlatma bedeli hariç 200 milyon dolara yakın bir maliyetinin olabileceğine işaret eden Ertok, Ar-Ge projelerinde ise maliyetin ilk aşamada yüksek olduğunu, daha sonraki üretimlerde düştüğünü söyledi. Ertok, Türksat 6A'nın fırlatma bedelinin Türksat tarafından karşılanacağını bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.