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5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

TV’den çok cep telefonuna bakar olduk

05 Aralık 2017, Salı 21:00
Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Cep telefonu bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen yıl artırıyor. Mobil alış verişte Almanya, Japonya, Fransa gibi devleri bile geride bırakır olduk”

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 2017 Türkiye rakamlarına göre, 71 milyon mobil kullanıcının yüzde 75’inin akıllı telefonu bulunuyor. 42 milyon mobil kullanıcı da akıllı telefonu üzerinden sosyal medyaya giriyor. 

Türkiye’de internete bilgisayar üzerinden girenlerin oranı 2016’ya göre yüzde 29 gerileyerek yüzde 36’ya düşerken, mobil trafik yüzde 33 artarak, yüzde 61’e ulaştı.

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, We Are Social verilerinin cep telefonunun Türk insanının günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“2016 yılında internete bağlanılarak cep telefonunun aktif olarak kullanıldığı süre 2 saat 35 dakikaydı. 2017 yılında cep telefonunu 24 dakika daha fazla aktif kullanır olduk. Cep telefonu bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen gün artırıyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporuna göre, mobil alış verişte Almanya, Japonya, Fransa gibi devleri bile geride bıraktık. Türkiye’de her 100 cep telefonu kullanıcısından 31’i mobil alış veriş yaparken, bu oran Almanya’da 26, Japonya’da 30, Fransa’da 19’da kalıyor. Cep telefonu üzerinden online alışverişin rahatlığı da bu değişimi hızlandırıyor.”

Akıllı telefon bağımlılığına çözüm nesneleri

Teknoloji geliştikçe, ona bağlı bağımlılıklar da günden güne artıyor. Cep telefonları da bu yeni tip bağımlılıkların en başında geliyor. “Da Zeen”‘ internet sitesindeki habere göre, tasarımcı Klemens Schillinger, “Vekil Telefon” adını verdiği tasarımlarda plastik kaplama dikdörtgen gövdeler içine gömdüğü bilye kızaklarıyla dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerin deneyimlenebilmesini sağlıyor.

BAĞIMLILIĞI GİDERECEK

Schillinger’in hazırladığı 5 farklı “Vekil Telefon” tasarımı, kullanıcıların cep telefonlarındaki yatay, dikey kaydırma ve odaklama hareketlerini, parmaklarını mermer bilyeler üzerinde kaydırarak taklit edebilmesini sağlıyor. İnsanların gündelik hayatta giderek cep telefonlarına bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Schillinger, kullanıcıların artık telefon veya mesaj beklemiyorken dahi cihazlarını elllerinden düşüremediklerini, tasarımının bu bağımlılığı giderecek bir terapi olmasını amaçladığını ifade etti.

 

Etiketler: tv, akıllı telefonlar
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