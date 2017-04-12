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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Twitter hesabını bunları uygulayarak güvende tutun

12 Nisan 2017, Çarşamba 18:23
Sosyal medyanın birçok platformunda paylaşılanların içeriği kadar önemli olan başka bir konu da hesapların güvenli bir şekilde korunabilmesi olduğuna dikkat çeken Twitter, kullanıcılarına hesaplarını güvenli hale getirmek için bir dizi önlem önerdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Twitter’ı güvenle kullanmanın 10 güvenli yolunu sizler için bir araya getirdik" denildi ve şu öneriler yapıldı:

1 - Şifreniz güçlü olsun: Bir hesap oluşturmanın ilk adımı güvenlikli bir şifre oluşturmaktır. Şifreyi; ardışık numaralar, ardışık harfler veya doğumgününüz gibi bulunması kolay bilgilerden kesinlikle seçmeyin. Diğer sitelerde kullanmadığınız, rakam ve harf içeren en az 10 karakter uzunluğunda bir şifre oluşturmak en iyisidir. Şifrenizi de hiçbir surette başkasına söylemeyin. Güvenli bir yerde saklayın.

2 - Şifrenizi unutursanız… Bu tabii ki mümkün; Hesap ayarlarınızda “Şifremi sıfırlamak için kişisel bilgilerimi iste” bölümünü seçerseniz, şifrenizi unuttuğunuzda sıfırlamak için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girmeniz istenir.

3 - Doğru Twitter adresinden giriş yapın: Twitter’a https://twitter.com veya https://twitter.com/login adreslerinden giriş yaptığınızdan emin olun.

4 - Tanımadığınız linkleri asla tıklamayın: Hesabınızı ele geçirmek isteyenler, Twitter kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı almak için sizi kandırmaya çalışır. Hesabınıza spam bir link gönderip tıklamanızı isteyebilirler. Siz Twitter’a girdiğinizi sanırsınız ancak bilgileriniz başkalarındadır. Gerek emailinize gerekse Direkt Mesaj’a (DM) gelen tuhaf linklere tıklamayın. E-posta ile kimlik hırsızlığı hakkında daha fazla bilgi için Sahte Twitter e-postaları bilgilendirme metnini okuyun.

5 - Giriş onaylama ile sağlama alın: Bu bölüm, hesabınıza ek güvenlik sağlar. Twitter hesabınıza sadece sizin eriştiğinizden emin olmanıza yardımcı olmak için ikinci bir denetim yolu sunar. Hesap ayarlarından bu denetimi aktif hale getirebilirsiniz.

6 - Asla size şifrenizi sormayız: Twitter asla sizden e-posta, DM veya yanıt ile şifrenizi istemez. Hesabınızın kimlik hırsızlığına uğradığından veya ele geçirildiğinden şüphelenirsek hacker'ın hesabınızı kötüye kullanmasını engellemek amacıyla şifrenizi sıfırlayabiliriz. Bu durumda size e-posta ile twitter.com şifre sıfırlama bağlantısı göndeririz. Şifrenizi unutursanız bu bağlantı üzerinden kendiniz sıfırlayabilirsiniz.

7 - Farklı bir cihazdan mı girdiniz? Hesabınıza yeni bir cihazdan ilk kez girdiğinizde size ek bir güvenlik olarak e-posta ile bildirimde bulunuruz. Bu e-postalar, sadece iOS ve Android için Twitter, twitter.com ve mobil web üzerinden giriş yaptığınızda iletilir.

8 - Tarayıcınızın güncel mi? Twitter’ı kullandığınız tarayıcınızın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Ayrıca genellikle belirli güvenlik tehditlerine karşı yayınlanan yamalarla güncel tutmayı ihmal etmeyin.

9 - Üçüncü partiler uygulamaları dikkatli seçin: Twitter’da dış geliştiriciler tarafından Twitter hesaplarınızla kullanmanız için geliştirilmiş pek çok 3. parti uygulama bulunur. 3. parti uygulamanın Twitter hesabınıza erişmesine izin vermek istiyorsanız, bunu yalnızca Twitter'ın OAuth metodunu kullanarak yapmanızı öneririz. OAuth güvenli bir bağlantı yöntemidir; Twitter kullanıcı adı ve şifrenizi 3. partiye vermenizi gerektirmez. Kullanıcı adı ve şifrenizi başka birine verdiğinizde hesabının kontrolü tamamen o kişide olur ve sizi hesaptan atabilir veya hesabınızın askıya alınmasına neden olacak eylemler gerçekleştirebilir. Üçüncü parti uygulama izinleri hakkında daha fazla bilgiyi Üçüncü parti uygulamalara bağlanma veya bunların bağlantılarını kaldırma makalemizden öğrenebilirsiniz. Tanımadığınız veya sizin adınıza Tweet gönderen uygulamaların erişimini hesap ayarlarınızdaki Uygulamalar sekmesini ziyaret ederek kaldırabilirsiniz.

10 - Hacklendiğinizden emin misiniz? Tüm bunlara karşın hesabınızın ele geçirildiğinden eminseniz ve kimlik hırsızlığına maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, hızlıca şifrenizi değiştirin ve Hesabım ele geçirildi bilgilendirme metnindeki talimatları uygulayın.

DHA

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