Twitter Lite geliyor

Mikro blog devi Twitter, akıllı telefonlarda veri tasarrufu sağlayacak Twitter Lite uygulamasını yayınlamaya hazırlanıyor. Sadece 1 MB boyutunda olacak bu uygulama, telefonlara büyük oranda veri tasarrufu sağlayacak.

Sosyal medya uygulamalarının akıllı telefonlarda bir hayli yer kapladığını biliyoruz. Arka planda sürekli veri depolayan ve önbelleği şişiren uygulamalar, bir zaman sonra telefonun performansını olumsuz manada etkiliyor. Bu doğrultuda Facebook geçtiğimiz aylarda Lite sürümünü yayınlamıştı.

Benzer bir hamle bu kez Twitter’dan geldi. Mikro blog devi Twitter, sadece 1 MB boyutunda olan Lite uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sadece tweetlerin içeriğine odaklanan ve gereksiz ayrıntılardan kaçınan Twitter Lite uygulaması, bellek tasarrufunun yanında yüzde 30 performans artışı vadediyor.

Twitter Lite ile kullanıcılar zaman akışını, tweetleri, direk mesajları, trend başlıkları, kullanıcı profillerini ve bildirimleri görüntüleyebilecek. Ayrıca tweetlerine video ve resim de yükleyebilecek. Kısacası Twitter’ın belli başlı temel fonksiyonları Twitter Lite’ta da kullanıcılara sunuluyor.

Yeni uygulamayla birlikte veri kullanımında yüzde 70 oranında tasarruf edilmesi öngörülüyor.