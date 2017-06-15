Twitter tasarımını değiştirdi

Twitter yeni tasarımını devreye alıyor. Web ve mobil uygulamalarını kapsayan yenilik, Twitter’ın son dakika gelişmeler ve canlı yayınlardaki avantajını öne çıkarıyor.

Twitter’ın yeni tasarımının öncelikle, düşen piyasa değeri, süregelen yönetimsel krizler ve büyüme gibi temel sorunlara çözüm olup olmayacağını biliyoruz ama bağlı kullanıcı kitlesi olarak değişiklik bizi yakından ilgilendiriyor. Twitter’ın yeni kullanıcı edinme hızı düşünülünce tasarım değişikliğinin bu yönde işe yarayacağını düşünmek fazla iyimser olabilir ama şirket, denemeye devam ediyor. Şirketin resmi blogundan yaptığı yazılı açıklamayla bugün tanıttığı yeni tasarım, köklü bazı değişiklikler içeriyor.

Yeni tasarımda göze çarpan ilk değişiklik, uygulama ara yüzünde kenara eklenen yan navigasyon barı. Profil, ek hesap, gizlilik ayarları gibi tüm kişisel yönetim araçları bu alanda toplanıyor. Bu değişiklik iOS kullanıcılarını ilgilendiriyor zira Twitter Android uygulamasına bu özelliği geçtiğimiz yıl eklemişti. Bununla birlikte haber akışında yanıt verme, beğenme ve DM ikonlarının değişmesi, başlıkların kalınlaşması ve profil fotoğraflarının ovalleşmesi gibi önemli değişiklikler var yeni tasarımda.

Twitter’ı haberleri okumak için kullanan çoğunluk için iyi haberse uygulamanın doğrudan Safari’nin arayüzüne entegre olması. Bu sayede Twitter’dan açılan sayfalarda hesabınızla giriş yapmak kolaylaşacak.