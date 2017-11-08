"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Twitter, üç dil dışında beklenen uygulamasını başlattı

08 Kasım 2017, Çarşamba 10:13
Twitter karakter sayısı, Japonca, Korece ve Çince dışında uygulamanın desteklediği tüm dillerde 280'e çıkarıldı.

Mikroblog uygulaması Twitter, tekil paylaşımlardaki 140 karakter sınırını, 280 karaktere çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uygulamanın desteklediği 35 dilde kullanıcıların bundan böyle paylaşımlarında 280 karaktere kadar kullanabileceğini duyurdu.

Tek bir paylaşımın 140 karakterle sınırlı olması, platforma karakterini veren özellikti.

Twitter Ürün Geliştirme Müdürü Aliza Rosen, değişikliği duyurduğu yazılı açıklamada, "Eylül ayında herkesin Twitter'de kendini dilediğince ifade etmesini sağlamak üzere 140 karakter sınırını genişletmek için deneme başlattık. Bunu yaparken Twitter'ı Twitter yapan hızı ve cesareti korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların bazıları, değişikliğin Twitter'ı eğlenceli kılan cesur paylaşım ortamını yok edeceği yorumunu yaparken diğerleri, konuya eğlenceli tarafından yaklaşan paylaşımlarda bulundu.

"@realfacade1" adlı kullanıcı, değişiklikten sonra yaşanabileceklere ilişkin, "Ve canım torunlarım işte III. Dünya Savaşı böyle başladı." diye yazdı.

Amerikalı bir kullanıcı ise "Gerçekten Amerikalıların dikkat eşiğinin 280 karakteri kaldırabileceğini düşünüyor musunuz? Buraya makale okumaya gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter, itirazlara karşı İngilizce yapılan paylaşımların yüzde 9'unun kompozisyon aşamasında 140 karakter sınırını aştığı yanıtını verdi.

Yapılan ön testlerde kullanıcıların yalnızca yüzde 1'inin 280 karakter kapasitesini kullandığı, yüzde 2'sinin 190 karakteri aştığı, 140 karakter sınırını aşan paylaşımların ancak yüzde 5 civarında olduğu kaydedildi.

Şirket, genişletilmiş paylaşım kapasitesini ilk kez bu yılın başlarında seçilmiş bazı kullanıcılara açık hale getirmişti.

Değişiklik Japonca, Korece ve Çince gibi Uzak Doğu dillerini kapsamayacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada, Batı dillerine kıyasla daha az karakterle daha fazla mesaj iletme imkanına sahip bu diller için 140 karaktere yöneldiklerini belirtmişti.

AA

Etiketler: twitter
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    253. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polatlı'daki darbe girişimi davasında ara karar

    Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'seçim barajı' açıklaması

    Yeni zam kapıda: 10 gün içinde yapılan zam 25 kuruşu buluyor!

    Bursa'da boya fabrikasında korkutan patlama: Ölüler ve yaralılar var!

    Özbekistan'da 10 yıl aradan sonra hoparlörle ezan...

    Kanada'daki peçe yasağına dava açıldı

    ABD: Kamplarda gördüklerimiz şok ediciydi

    Twitter, üç dil dışında beklenen uygulamasını başlattı

    ABD'den Türkiye ile ilgili vize açıklaması

    "Bizi hafife almayın ve sınamayın"

    Hesapları donduruldu

    Mazluma kimliği sorulmaz

    Kritik tarih 27 kasım

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli

    Bakan Yılmaz: 2 bin 274 kurum kapatılmıştır

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

    Kudüs uleması: Felaket olur

    "Bakan itiraf etti"

    Alkış toplayan örnek bir hareket...

    ''At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum?''

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Saadeddin Abinin üç vasiyeti
    Osman YETİM

    Mağdurların sesi olmak
    Genel

    Kritik tarih 27 kasım
    Genel

    Mazluma kimliği sorulmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Merve Kavakçı, Leyla Şahin ve diğerleri...
    Genel

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli
    Genel

    Eksi 7’nci katta 7 saat
    Süleyman KÖSMENE

    Gelin, “sanki gittim” diyelim!
    Mustafa ORAL

    Dünyayı yâr seçen yaralanır
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”de yanlış teşhis…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.