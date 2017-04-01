Twitter yumurta görselini kaldırdığını açıkladı

Twitter, profil fotoğrafı olmayan kullanıcılar için otomatik olarak gelen yumurta görselini (avatarını) kaldırdığını açıkladı. Peki şirket bir ikon haline gelen yumurta görselini neden kaldırdı?

Twitter'da profil fotoğrafı olmayan kullanıcıların sahip olduğu yumurta görseli Twitter'dan gelen açıklamayla kaldırıldı.

Twitter’ın logosundaki Larry isimli kuşun yumurtasını simgeleyen görselin kaldırılmasının ardında bazı kullanıcıların bu resmi oldukça beğenmesi ve bunu kullanmaya karar vermesi. Twitter, kullanıcıların bu avatarı beğenmesinden son derece rahatsızdı. Çünkü bu görsel Twitter'da diğer kullanıcıları trollemek isteyen, politik veya siyasi amaçlarla mesaj yaymak, küfür veya hakaret eden kişiler tarafından kimliklerini belli etmemek adına sıkça kullanılıyordu.

Twitter, yumurtanın trollerle özdeşleşmesinden rahatsız olduğunu bu yüzden de böyle bir değişime gittiğini vurguladı.