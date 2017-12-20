Uber artık Avrupa'da resmi olarak bir taksi şirketi

Avrupa Adalet Divanı, İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in dijital bir servis değil "bir ulaştırma şirketi" olduğu kararına vardı.

İspanya'nın Barcelona kentinde taksiciler haksız rekabet oluşturduğunu söyledikleri Uber aleyhine dava açmıştı. Uber yeni durumun, Avrupa'daki işleyiş üzerinde az bir etkiye neden olacağını açıklasa da uzmanlar bu kararın benzer uygulamalar üzerinde etkilerinin olabileceğini değerlendiriyor. Şirket sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu karar, hali hazırda ulaşım yasaları bağlamında hareket ettiğimiz birçok Avrupa Birliği ülkesinde mevcut durumu değiştirmeyecek "Ancak milyonlarca Avrupalının halen bu gibi uygulamalara erişimi engelleniyor. Yeni CEO'umuzun belirttiği gibi, Uber gibi hizmet sağlayan uygulamaların bir düzen altına alınması bizce de uygun. Bu nedenle Avrupa genelindeki şehirlerle diyalog kurmaya devam edeceğiz. Her isteyenin bir düğmeye basarak sehayat edebilmesini garanti altına alabilmek için bu adım atma yoluna gideceğiz." BBC Türkçe

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