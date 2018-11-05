Ulaştırma Bakanı Turhan'dan adil kullanım kotası müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan internet kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Cahit Turhan, internet kullanımında uygulanan adil kullanım kotası ile ilgili olarak, "2019 yılında kaldırılacak" dedi.

ADİL KULLANIM KOTASI(AKK) NEDİR? Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür. Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite(Örn.25-50-75GB vb.) kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır. Haber Merkezi

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