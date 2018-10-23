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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Universal Robots

23 Ekim 2018, Salı
Merkezi Danimarka’da olan 2005’te kurulan Universal Robots olarak adlandırılan şirket, hafif ve esnek robot kollarıyla endüstriyel robotiği yeniden keşfetmiştir.

UR3, UR5 ve UR10 olarak farklı erişim ve taşıma kapasitesiyle üç temel robot mevcuttur. Universal Robots’un 50’den fazla ülkede distribütörlüğü bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Tayvan daki bölgesel ofislerine Türkiye’yi de ekleyerek dünya çapında yaklaşık +400 partnerlik güçlü dağıtım ağıyla faaliyet göstermektedir. Universal Robots’un ürünleri metal, makine, otomotiv, gıda ve tarım, mobilya, ilaç ve kimya, plastik ve polimer vb. birçok sektörde kullanılmaktadır. Yenilikçi UR+ ‘Tak ve Çalıştır’ uygulamasıyla kolay ve hızlı kurulum sağlayabilen Universal Robots, ücretsiz online eğitim sunulan Universal Robots Academy ile iş birliğine dayalı robot kavramlarını öğrenmek isteyenler için bir platform sunmaktadır. Kolay programlama, hızlı kurulum, esnek konumlandırma ve uygulama, iş birliğine dayalı, insan ile beraber çalışmaya uygun yapısıyla (risk değerlendirmesine bağlıdır) kullanıcılara avantaj sağlayan Universal Robots, enerji verimliliği, az alan kaplamasıyla sağladığı alan tasarrufuyla da işletmelerin maliyetlerini azaltmaktır. İş birliğine dayalı robot’larda standartları belirleyen Universal Robots, robot teknolojisinin Nobel’i sayılan Engelberger Ödülü’nün de sahibi olmuştur.

Etiketler: robot
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