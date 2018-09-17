Ünlü yapay zeka profesörü İTÜ’de

Yapay zeka konusunda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (CalTech) gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birçok ödüle layık görülen Yaser Ebu Mustafa, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) geliyor.

İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, teknolojide hedef yükselten İTÜ, yapay zeka konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan dünyaca ünlü bilgisayar mühendisi Yaser Ebu Mustafa’yı Türkiye’ye davet etti. İTÜ’nün akademik yıl açılışında konuşacak olan Yaser Ebu Mustafa’nın, makine öğrenimi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar yapay zeka alanının gelişmesine katkı sağladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Yaser Ebu Mustafa’nın gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların ufuk açıcı olduğunu belirterek, İTÜ’de kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktardı. Karaca, “Yaser Ebu Mustafa, makine öğrenimi konusunda yaptığı araştırma ve eğitim faaliyetleriyle yapay zekanın farklı pencerelerden değerlendirilmesinin kapısını açtı.” ifadelerini kullandı. AA

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