Uzaya etli patatesli tart gönderildi

Uzay meraklıları, bir hava gözlem balonuna bağladıkları etli ve patatesli tartı uzaya gönderdi.
BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Sheffield kentinden SentIntoSpace isimli bir grup, kamera ve takip sistemi yerleştirdikleri balonu, 20 Aralık'ta düzenlenecek Dünya Tart Yeme Şampiyonası öncesinde Wigan bölgesinden gökyüzüne bıraktı.
Grup, yolculuğu 30 kilometreye ulaştığında, tartın moleküler yapısındaki değişikliği incelemeyi amaçlıyor.
Stratosfere gönderilen ilk tart olduğuna inanılan etli-patatesli tartın, uçarken donacağı ve dünyaya yeniden girerken "aşırı hıza" ulaşarak pişeceği sanılıyor.