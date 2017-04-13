Uzaydan 4K canlı yayın yapılacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), merkezi ABD'nin Seattle şehrinde bulunan bulut bilişim platformu Amazon Web Services ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın yapmaya hazırlanıyor.

Amazon Web Services'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4K formatındaki canlı yayın 26 Nisan tarihinde, TSİ 20.30'da gerçekleştirilecek. Dünya dışıyla gerçekleştirilecek ilk 4K canlı yayını için Amazon Web Services'ın sahip olduğu teknolojilerden yararlanılacak. Canlı yayın sonrası NASA'nın, içeriği, internet sitesi üzerinden bilgisayar kullanıcılarına açması bekleniyor. AA

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