Uzman uyarılarına dikkat: Sosyal medyada paylaşım yaparken iki kez düşünün

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada paylaşımda bulunurken iki kez düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Bir şeyi yaymadan önce onun doğruluğunu kanıtlayalım. Bugün gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşmiş gibi yaymak dünyanın her yerinde suç. Bundan toplumsal olarak herkes etkileniyor." dedi.

Ercan, bir etkinliğe katılmak için geldiği Mersin'de, yaptığı açıklamada, sosyal medyanın tarihte hiç olmadığı kadar yalan habere ve gerçek olmayan içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden algı yönetimi, insanları nefret söylemine yönlendirme, birilerini karalamak ve kriz oluşturma gibi birçok şeyin yapıldığını anlatan Ercan, bunların çeşitli görsellerle desteklenerek yayıldığını aktardı.

Sosyal medya üzerindeki kirli bilgilere karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Ercan, şöyle konuştu:

"Bir sürü saçma sapan kirli bilgi var. Bizim vaktimizi alan, sevdiğimiz insanlarla aramıza mesafeler koyan, ülkemizdeki uzlaşıyı, ortak yaşama kültürünü yok etmeye çalışan bu kirli bilgilerden uzak durulmalı. Bunlar bir yerlerden sokuluyor buralara. Türkiye'de 72 millet yaşıyor ve ortak bir yaşama, uzlaşı kültürü var. Bu kültürü yok etmek, bizleri gruplara bölmek için sürekli bir nefret pompalanıyor. Bunlar bazen sanatçı eliyle yapılıyor. Bunlar yapılınca topyekun sosyal medyayla başlayan ve sokağa yansıyan olaylar koskoca ülkede kaos oluşturuyor. Bu kaosu birileri uzaktan gülerek izliyor."

Ercan, sosyal medyadaki bilgilere ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Paylaşım yapılmadan önce doğruluğunun mutlaka araştırılmasını isteyen Ercan, "Bir şeyi gördüğümüzde önce çifte doğrulama sistemi yapacağız. Hemen paylaşmak yok. Önce Google'da bakacağız, araştıracağız. Güvendiğimiz kişilere soralım. Çok önemli bir mevzuysa gerekirse emniyet birimlerini arayalım ya da güvendiğimiz, eskiden beri takip ettiğimiz insanların profillerine bakalım, onlara soralım. WhatsApp gruplarından 'Böyle bir şey var doğru mu?' diye soralım. Bir şeyi yaymadan önce onun doğruluğunu kanıtlayalım. Bugün gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşmiş gibi yaymak dünyanın her yerinde suç. Bundan toplumsal olarak herkes etkileniyor." dedi.

"Takip edilen kişiler iyi seçilmeli"

Ercan, Türkiye'nin sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler arasında dünyada 6. sırada olduğunu hatırlattı.

Özellikle gençlerin sosyal medyadaki bilgiden çabuk etkilendiğini söyleyen Ercan, "Yalan habere hemen müdahale edilemiyor. Zaten kaldırıldıktan sonra da bir algı oluşuyor. Yalan haber 10 kat hızla yayılırken, onu belki 10'da biri nispetinde düzeltemiyorsunuz. Sosyal medyada paylaşım yaparken 2 kez düşünmemiz lazım. Sosyal medyadaki bir şeye inanırken doğrulamamız ve 'Ben sosyal medyadayım ve bu alanda çok fazla yanlış bilgi var' dememiz lazım. Çünkü burada denetleme mekanizması yok" diye konuştu.

Ercan, Türkiye'nin ciddi bir sosyal medya tüketicisi olduğunu ifade ederek, bu alanın iyiyi, doğruyu yaymak için kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Takip edilen insanların iyi seçilmesi durumunda sosyal medyada güvenli bir limanda olunacağını bildiren Ercan, şöyle devam etti:

"Biz bilmediğimiz tanımadığımız insanları takip ettiğimiz zaman onların algısına teslim oluyoruz. Bu sefer bir sürü yalan yanlış bilgiyle muhattap oluruz. Daha çok doğru, düzgün paylaşımlar yapan, hakikaten vatan, millet, inançları için güzel işler yapan insanların bu alana daha çok girmesi lazım."

Ercan, uzun vadede sosyal medyada çok daha bilinçli neslin geleceğine inandığını da vurguladı.