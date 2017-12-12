WhatsApp'a 4 yeni özellik yolda!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, 4 yeni özelliği kullanıcılara sunması bekleniyor.

​WhatsApp, Android sürümüne yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

ENGELLENEN KULLANICILAR

Webtekno'nun haberine göre ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilecek ve o kişi ile yeniden iletişime geçilebilecek.

'DAVET ET' ÖZELLİĞİ

Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.

YÖNETİCİ AYARLARI

Test edilen bir diğer özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

SALLAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise 'sallamak.' WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.

WhatsApp geliştirme ekibi, özelliklerin tamamını ya da bazılarını tüm kullanıcılara yayınlayabilir.