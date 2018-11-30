WhatsApp'ın can sıkacak güncellemesi yakında geliyor

WhatsApp’ta reklam dönemi için geri sayım başladı. Tepki çeken güncelleme ile ilgili yeni sızıntılar geldi.

Sosyal medya devi Facebook’a 2014 yılında satılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp radikal bir değişime gidiyor.

WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

Reklamlar 'Durum' kısmında gösterilecek

WhatsApp reklamlarını durum kısmında göreceğiz. Yani WhatsApp hikayeler olarak bilinen kısımda. 2018 ikinci çeyrek verilerine göre dünya üzerinde 450 milyon kişi aktif olarak durumları kullanıyor. WhatsApp reklamları da burada gösterilecek.

Facebook reklam hesabı olan kişiler veya kurumlar direkt olarak hedef kitlede WhatsApp kullanıcılarını hedefleyebilecekler. Dolayısı ile WhatsApp durum kısmına girdiğinizde sizi hedefleyen, WhatsApp'a verdiğiniz verilere göre size erişebilen markaların durumlarını reklam olarak göreceksiniz.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019’un ilk aylarında devreye girecek.

Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu.