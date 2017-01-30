WhatsApp mesajları düzeltme ve geri alma özellikleri sunacak

Uzun yıllardır merakla beklenen ve geçen Aralık’ta ilk duyumları alınan, mesajları geri alma, düzeltme ve gruplar içerisinde canlı lokasyon takibi özellikleri WhatsApp‘a geliyor.

Özellikle sık sık yanlış kişilere mesaj atanlar için hayat kurtaran bir özellik olacak olan geri alma (Recall), yine de her mesajınızı geri almanıza olanak sağlamıyor; geri almak istediğiniz mesajın okunmamış olması gerekiyor.

Bir başka beklenen özelliklik olan mesajları düzeltme (Edit) özelliği, adından da anlaşıldığı üzere atılan mesajları silmeden veya geri almadan düzeltmenize olanak sağlıyor. Twitter için de uzun zamandır beklenen bir özellik olan düzeltme özelliği de, geri alma özelliği gibi, sadece okunmamış mesajlar için kullanılabilecek.

En çok dikkat çeken özellik ise WhatsApp grupları için geliyor. Yeni gelen özellikle beraber gruplar içerisindeki WhatsApp kullanıcılarına canlı lokasyon takibi olanağı sağlanacak. Kısacası grubunuzda yer alan bir arkadaşınızın nerede olduğunun bilgisine ulaşmak mümkün olacak.

Tabii ki bu kötüye kullanılabilecek bir özellik olduğu için varsayılan olarak kapalı gelecek. İstenildiği takdirde aktif edilecek olan özellik, hem 1, 2, ve 5 dakikalık süre kısıtlamalarıyla hem de sınırsız şekilde kullanılabilir.

Bu özelliklere ek olarak uygulamayla iletişime geçmeyi kolaylaştırma anlamına bir özelliğe de sahip olacak olan WhatsApp, herhangi bir konuşmanın ortasında telefonunuzu sallamanız halinde bizimle iletişime geç seçeneğini ulaşmanızı sağlayacak. Uygulamanın Beta versiyonlarında ortaya çıkan bu özellikler test aşamasının ardından tüm Whatsapp kullanıcıları için sunulacaktır.