WhatsApp'ta gönderilen mesajları geri alma devri

WhatsApp, kullanıcılar tarafından çok istenen ama bir türlü gelmeyen bir özelliği test ediyor. Bundan sonra WhatsApp'a gönderdiğiniz mesajları iptal edebileceksiniz.

Yayınlanan ekran görüntülerine göre yanlışlıkla gönderdiğiniz mesaja tıklayıp açılan menüden 'iptal et' (Revoke) seçeneğine tıklayarak karşı tarafın mesajı görmesine engel olabilirsiniz. Tabi bunu mesajı gönderir göndermez yapmanız gerekiyor. CNN Türk'ün haberine göre; dilerseniz önceden gönderdiğiniz eski mesajı da alıcı tarafından okunmuş olsa bile silebilirsiniz. Buna gönderdiğiniz fotoğraflar, videolar da dahil. Yeni özelliğin WhatsApp'in iOS için hazırladığı 2.17.1.869 kodlu beta sürümünde olduğu görülüyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü ne zaman alfa yapıp herkesin kullanımına sunacağı ise henüz bilinmiyor.

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