WhatsApp'tan yeni 'mesaj' özelliği

WhatsApp kullanıcılarına yanlışlıkla attıkları mesajları silebileceği yeni bir özellik getiriyor.

WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Platform, yanlışlıkla atılan mesajların iptal edilebileceği özellikten sonra mesajın komple silinebileceği yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın ilk başta getirmek istediği İptal özelliği, yanlışlıkla atılan mesajların 5 dakika içerisinde iptal edilebilmesini hedefliyordu. WhatsApp ise bu özelliği bir tık öteye taşıyacak. Buna göre, WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla attıkları mesajları kolaylıkla zaman kaygısı gütmeden silebilecek. Ayrıca mobil platform haricinde masaüstü sürümde de çalışacak bu özellik, atılan mesajların iki taraflı silinmesine olanak sağlayacak.

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