Xiaomi Mi 6’nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Xiaomi Mi 6 uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisini tanıtması uzun süredir bekleniyor. Ancak görünen o ki Çinli telefon üreticisi bu konuda aceleci davranmamaya kararlı. Şirket mart ayında düzenlenecek MWC 2017’ye katılacak ama yeni amiral gemisini burada tanıtmayacak. Şirkete yakın kaynaklara göre Xiaomi Mi 6 temmuz ayında tanıtılacak.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisinin çıkışı için bu kadar uzun süre beklemesinin başlıca sebebi Snapdragon 835’in çıkışı. Qualcomm’un bugüne kadar geliştirdiği yonga seti olan Snapdragon 835, Nisan ayı sonu gibi piyasaya çıkacak. Xiaomi de yeni amiral gemisini bu tarihten sonra tanıtabilecek.

Telefonun resmen tanıtılması gecikmiş olsa da, sızdırılan bazı bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri belli oldu. Sızdırılan bu bilgilere göre telefon Youth ve Standart olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak.

Youth modeli 5.2 inç ekran, MediaTek Helio X30 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelecek. Standart versiyon ise 5.5 inç ekrana sahip olacak. İki model arasındaki asıl fark ise işlemci seti olacak. Standart versiyonu, daha önce bahsettiğimiz Snapdragon 835 işlemci ile çıkacak. Ayrıca RAM’de 4GB yerine 6GB olacak.

Bu iki modelin fiyatları da farklı olacak. Youth versiyonu yaklaşık 290 dolara satılırken, Standart versiyonu yaklaşık 390 dolara raflardaki yerini alacak.