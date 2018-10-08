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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yakın geleceğin yeni meslekleri

08 Ekim 2018, Pazartesi 21:30
Dijitalleşmenin çalışma hayatını dönüştürdüğünü ve yaşanan bu dönüşümün beklentileri karşılayacak insan gücü arayışını beraberinde getirdiğini ifade eden Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, gelecekte iş dünyasının içinde yeni mesleklerin yer alacağını belirtti.

Erdör, gelecekte adlarını sıkça duyacağımız mesleklerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

-Dijital Dedektif: Gelecekte bilgilerin işlenmesi ve saklanması tamamen bilgisayar sistemleri aracılığıyla ve dijital ortamda olacak. Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara da ihtiyaç fazlasıyla artacak. “Dijital Dedektif” olarak da nitelendirilmeye başlanan bu meslek grubunda uzmanlaşacak çalışanlara da gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyulacak.

-Çöp Mühendisi: Dünya nüfusunun ve tüketimin artmasıyla birlikte ortaya çıkan atık sorunu ve bu atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi çabası, Çöp Mühendisliği adlı bu yeni mesleğin doğuşuna öncülük ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversiteler bu alanda programlar açarak, iş gücü yetiştirilmesine dair ilk adımları atmaya başladılar bile.

-Alternatif Enerji Danışmanı: Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik enerji bu yakıtlara alternatif olarak doğdu ve günümüzde kullanıyor. Ancak bu alternatifler halen ihtiyaca tamamıyla cevap veremiyor. Gelecekte eviniz, iş yeriniz, sosyal alanlarınız ve hatta ve hatta yaşadığınız şehir için en doğru yakıtı kullanmak önem taşıyor olacak. Bu noktada “Alternatif Enerji Danışmanlığı”, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından önem kazanacak ve yüksek talep alan mesleklerden biri olacak.

-Kişisel IoT Güvenlik Onarım Personeli: Gelişimini 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük yollar kat ederek tamamlayan nesnelerin interneti, gelecekte çok daha farklı noktalarda kendisini göstermeye başlayacak. Hayatımıza entegre olacak bu cihazların bozulması durumunda ise gelecekte “Kişisel Internet of Things (IoT) Güvenlik Onarım Personeli” adı verilen işgücüne ihtiyaç duyacağız ve hemen hemen hepimizin bir ya da birden fazla Kişisel Internet of Things (IoT) Güvenlik Onarım Personeli olacak.

-Tıbbi Danışmanlar: Gelecekte ameliyatları robotlar ya da robot sistemleri yapacak. Dolayısıyla hem bu tip robotların üretimi hem de bakım ve yenilenmeleri konusunda uzman işgücüne ihtiyaç duyulacak. Makineler ve robotlar tıbbi alanı ele geçireceğinden, tıpta “Tıbbi Danışmanlar” olarak adlandırılacak yeni bir meslek grubu ortaya çıkacak.

-Uzay Host ya da Hostesi: En yakın uzay istasyonuna yapılacak ziyaretler, aya turistik seyahat veya bir iş gezisi için Mars’a yolculuk gelecekte biz insanları bekleyen olasılıklar arasında yer alıyor. Oluşacak bu yeni çalışma alanları için gelecekte yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacak. Uzay Pilotu, Uzay Turu Rehberi, Uzay Host ya da Hostesi uzay turizmi alanında karşımıza çıkacak yeni mesleklerden yalnızca birkaçı olacak.

Etiketler: meslek, internet, digital dönüşüm
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