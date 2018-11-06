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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Yapay zeka harcamaları 2021'de 52 milyar doları bulacak'

06 Kasım 2018, Salı 14:05
Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanında daha fazla yer alacağını belirterek, "Gelecek yıl 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak yapay zeka küresel pazarıyla karşı karşıya kalacağız. Dijital projelerin yüzde 40'ının yapay zeka tabanlı olması öngörülüyor." dedi.

Erkul, Microsoft Türkiye tarafından Sheraton Ankara Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında, şirketin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve gelecek vizyonuna ilişkin bilgi verdi. 

Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Erkul, 2005-2015 yıllarında dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 11-15'inin dijital ekonomiden kaynaklandığını, 2025 itibarıyla bu rakamın yüzde 24'e ulaşacağını belirtti. 

Erkul, bulut teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, sürücüsüz araçlar ve ileri seviye robotik alanlarının gelecek yıllarda daha da önem kazanacağını dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Yapay zeka belki de en çok konuşulan kavramlardan birisi. Gelecek dönemlerde, özellikle 2025-2030 yıllarında, yapay zeka alanında lider ülkeler çok daha güçlü olacak. Bu liderliklerini özel sektörle birlikte yapacaklar. Biz de Türkiye'nin dönüşümüne ve dünya ülkeleri arasındaki liderliğine teknolojimiz, ekosistemimiz ve yerli yazılıma yaptığımız desteklerle nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun vizyonunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelecek yıl 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak yapay zeka küresel pazarıyla karşı karşıya kalacağız. Dijital projelerin yüzde 40'ının yapay zeka tabanlı olması öngörülüyor. Yapay zeka hayatımızda güçlü bir şekilde, özellikle gelecek yıldan itibaren uygulamada da çok daha fazla yer alacak."

"Yapay zeka harcamaları 2021'de 52 milyar doları bulacak"

Gelecek dönemde kamu hizmetlerinin yapay zeka ekseninde şekilleneceğini ve vatandaşlara bire bir ihtiyaç odaklı hizmetler sağlanacağını anlatan Erkul, Microsoft Türkiye'nin de çalışmalarına bu yönde ağırlık verdiğini bildirdi. 

Erkul, yapay zeka teknolojisindeki büyümenin bu yıldan itibaren yüzde 54 olacağını belirterek, 2021'de bu alandaki tahmini harcamaların 52 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti. 

Perakende, bankacılık, ulaşım ve sağlık alanlarında yapay zekanın etkili olacağına işaret eden Erkul, "2020'li yıllarda sadece ulaşım sektöründe yapay zekanın 350 milyar dolarlık bir potansiyeli var. 2021'e gelindiğinde yapay zekanın dijital dönüşümdeki payı yüzde 75'lere varacak." diye konuştu. 

AA

Etiketler: Microsoft, yapay zeka
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