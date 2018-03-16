‘Yapay zekâda hızlı davranmalıyız’

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi’ne katıldı.

Özlü, demir medeniyetinin yerini data medeniyetine bıraktığını söyledi. Bakan Özlü, “Data medeniyetinin en önemli iki teknolojisi, yapay zeka ve büyük veridir. Yapay zekâ konusunda, çok hızlı davranmalıyız. Nitelikli yazılımcılarımızı; hiçbir ülkeye kaptırmadan, çok büyük projelerle himaye etmeliyiz” dedi. “Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız” diyen Bakan Özlü, “Ortaya ticari bir ürün çıkarmayan, kalıcılığı olmayan, katma değer oluşturmayan kodlama anlayışına son vermeliyiz. Ülkemizin cari açık verdiği mühendislik yazılımları, güvenlik yazılımları gibi kritik alanlarda ciddî ürünler ortaya koymalıyız. Altını çizerek yeniden ifade etmek istiyorum: Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamayı esas almalıyız” diye konuştu. Yapay Zeka DHA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.