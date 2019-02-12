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Yapay zekanın insan hayatına olumlu etkileri var mı?

12 Şubat 2019, Salı 01:26
Son günlerin en çok konuşulan teknolojisi “Yapay Zeka”, insan hayatına büyük avantajlar ve kolaylıklar getirecek.

Yapay zeka hakkında yapılan birçok tanım var ve henüz ortak bir ifadeye ulaşılmış değil. Yapay zeka genel olarak, insandan bağımsız hareket eden bilgisayar sistemleri, makineler ve robotların yazılımlar aracılığı ile insanı taklit edebilmesi olarak adlandırılıyor. 

Teknolojik gelişmeler, yapay zekanın türevleri olan otonom sistemleri, makine öğrenimi ve nöral öğrenme sistemlerini daha da geliştiriyor. Bu gelişmeler çok daha ilginç sonuçları da beraberinde getirecek bir teknolojinin ilk adımları olarak görülüyor. Aslında insanoğlu yapay zeka teknolojisi ile hızla sanallaşırken kendine ileride başa çıkamayacağı bir rakip de üretiyor.

Intexcoin CEO’su ve Blockchain Teknolojileri Uzmanı Erdoğan Köse, yapay zekanın insan hayatına olumlu getirileri ile ilgili şunların altını çizdi: “Yapay zeka insan kaynağı da dahil tüm kaynakların optimum kullanılmasını sağlıyor ve daha da etkili olacak. İnsan kaynaklı tüm hata ve aksaklıkların önüne geçecek. İnsanı ilgilendiren her alanda çok önemli çözümler sağlayacak. Dünyanın ve evrenin anlaşılmasında çözemediğimiz problemleri hızla çözeceğiz. Yeni teknolojik keşiflere bağlı yeni ürünler hayatımıza girecek. Örneğin; sağlık sektöründe hasta takibi ve hastalıkların teşhisi ile çözümleri konusunda hata payını en aza indirecek. Kişiye özel analiz ile kişiye özel ilaç ve tedaviler mümkün olacak. Hatta hastalanma ihtimalimizi analiz ederek önceden tedbir almamızı sağlayacak. Gözle görülemeyecek kadar küçük robotları yutacağız ve onlar içimizde sorunlu yere ulaşarak tedavi edecekler.”

Ya fabrikalar?

Yapay zekanın otonom sistemlerde, fabrikalarda kullanıldığını ve önemli ölçüde verimlilik artışı sağladığını belirten Erdoğan Köse: “Sürücüsüz araçların yavaş yavaş hayatımıza girmesinde en önemli pay yine yapay zekanındır. Eğitimde de tıpkı sağlıkta olduğu gibi kişiye özel eğitim programları yapılarak eğitim kalitesi ve istenilen sonucun daha hızlı alınması sağlanacak. Sanal asistanlar hayatımıza çoktan girdiler. Haber sunmaktan tutun da şiir ve şarkı sözü yazan, resim yapan robotları duymuşsunuzdur.Ağır doğa koşullarında, madenlerde, denizlerin altında hatta Ay ve yakında Mars’ta sürekli, hatasız çalışarak üretim yapabilecek yapay zeka destekli robotlar sayesinde üretim kapasitemiz artacak. Bütün bu gelişmeler faydaları sayılamayacak kadar çok alanda insanın hayatını kolaylaştıracaktır. Bu örnekler çoğaltılabilir, askeri teknolojiden, üretimden, satış pazarlama ve medyaya kadar tüm hayatın yeniden organize edilmesinde yapay zeka kullanılacak” dedi. 

Etiketler: yapay zeka
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